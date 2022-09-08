Уроженки Перми Валерия Тарасова, Карина Басаргина, Елена Багина и Ксения Титова стали участницами онлайн-конкурса журнала MAXIM. Откровенные фото пермячек опубликованы на сайте журнала, где идет открытое голосование за лучшую красавицу.
На момент написания новости самый высокий рейтинг среди пермячек (63%) был у Карины Басаргиной. За ней следуют Валерия Тарасова (60%) Елена Багина (49%), Ксения Титова (45%). Согласно условиям конкурса, соискательница должна была заполнить заявку на сайте журнала до 1 сентября.
Финал конкурса, на котором жюри определит победительницу, состоится 27 октября. В качестве главного приза MAXIM обещает «профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов». Пермячки не первый раз принимают участие в подобном голосовании. В 2018 и 2021 годах они становились финалистками конкурса.
Валерия Тарасова пока лидирует среди пермячек по количеству голосов
Фото: miss.maximonline.ru
Карина Басаргина
Фото: miss.maximonline.ru
Ксения Титова
Фото: miss.maximonline.ru
Елена Багина
miss.maximonline.ru
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Уроженки Перми Валерия Тарасова, Карина Басаргина, Елена Багина и Ксения Титова стали участницами онлайн-конкурса журнала MAXIM. Откровенные фото пермячек опубликованы на сайте журнала, где идет открытое голосование за лучшую красавицу. На момент написания новости самый высокий рейтинг среди пермячек (63%) был у Карины Басаргиной. За ней следуют Валерия Тарасова (60%) Елена Багина (49%), Ксения Титова (45%). Согласно условиям конкурса, соискательница должна была заполнить заявку на сайте журнала до 1 сентября. Финал конкурса, на котором жюри определит победительницу, состоится 27 октября. В качестве главного приза MAXIM обещает «профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов». Пермячки не первый раз принимают участие в подобном голосовании. В 2018 и 2021 годах они становились финалистками конкурса.