09 сентября 2022

США подготовили наказание для нарушителей потолка цен на нефть РФ

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США накажут компании, которые откажутся соблюдать санкции против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США намерены наказывать физические лица и компании, которые не будут соблюдать ограничения цены на российскую нефть. Об этом сообщили в Минфине страны.

«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, <…> могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», — говорится в заявлении ведомства. Информацию передает РИА «Новости».

Страны G7 планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель. В МИДе РФ, в свою очередь, заявили, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, если западные страны попытаются установить предельные цены на нефть.

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США намерены наказывать физические лица и компании, которые не будут соблюдать ограничения цены на российскую нефть. Об этом сообщили в Минфине страны. «Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, <…> могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», — говорится в заявлении ведомства. Информацию передает РИА «Новости». Страны G7 планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель. В МИДе РФ, в свою очередь, заявили, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, если западные страны попытаются установить предельные цены на нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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