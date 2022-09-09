Боец из ХМАО победил болгарина в бою по правилам ММА

Спортсмен из Нефтеюганска победил единогласным решением судей.
Виталий Немчинов, который родился в Нефтеюганске (ХМАО), победил болгарина Николу Дипчикова в главном бою турнира по смешанным единоборствам АСА 144. Трансляция велась на спортивных сайтах.
«Виталий Немчинов победил болгарина Николу Дипчикова в главном бою ACA 144, который прошел в Минске. Победа нефтеюганского бойца единогласным решением судей», — уточняется на сайте «СЭ».
Ранее борец из ХМАО вольного стиля Заурбек Сидаков победил в финале весовой категории до 74 кг. Он принес 17 медаль сборной РФ на Олимпийских Играх в Токио.
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