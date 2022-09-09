09 сентября 2022
08 сентября 2022

Боец из ХМАО победил болгарина в бою по правилам ММА

Боец из Нефтеюганска Виталий Немчинов победил болгарина Николу Дипчикова в бою по правилам ММА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, смешанные единоборства, мма
Спортсмен из Нефтеюганска победил единогласным решением судей. Фото:

Виталий Немчинов, который родился в Нефтеюганске (ХМАО), победил болгарина Николу Дипчикова в главном бою турнира по смешанным единоборствам АСА 144. Трансляция велась на спортивных сайтах.

«Виталий Немчинов победил болгарина Николу Дипчикова в главном бою ACA 144, который прошел в Минске. Победа нефтеюганского бойца единогласным решением судей», — уточняется на сайте «СЭ».

Ранее борец из ХМАО вольного стиля Заурбек Сидаков победил в финале весовой категории до 74 кг. Он принес 17 медаль сборной РФ на Олимпийских Играх в Токио.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Виталий Немчинов, который родился в Нефтеюганске (ХМАО), победил болгарина Николу Дипчикова в главном бою турнира по смешанным единоборствам АСА 144. Трансляция велась на спортивных сайтах. «Виталий Немчинов победил болгарина Николу Дипчикова в главном бою ACA 144, который прошел в Минске. Победа нефтеюганского бойца единогласным решением судей», — уточняется на сайте «СЭ». Ранее борец из ХМАО вольного стиля Заурбек Сидаков победил в финале весовой категории до 74 кг. Он принес 17 медаль сборной РФ на Олимпийских Играх в Токио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...