Пермяки возмущены поведением кондуктора в автобусе

Пермяки возмущаются из-за кондуктора, которая села на колени к пассажирке

Пермяки разделились во мнении из-за поведения кондуктора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Перми возмутились из-за поведения кондуктора в автобусе. Женщина села на колени к пассажирке и требовала покинуть салон автобуса. Пермяки обсуждают случившееся в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие| Пермь» соцсети «ВКонтакте».

Большая часть подписчиков осудила поведение кондуктора и удивилась спокойствию девушки. «Сколько терпения у пассажирки, я бы не сдержалась», — пишет Лена Рогожникова. С ней соглашается Оксана Ахатова. «Вот это выдержка у девушки!», — удивляется подписчица. Лия Белозерова рассказывает, что «сама лично была свидетелем поведения этого кондуктора, поэтому она вполне могла себя так повести без особой на то причины».

Но есть и те подписчики, которые заступились за работницу автобуса. «Люди, очнитесь! Я в шоке с того, что читаю в комментариях, и наверняка большинство пишут взрослые люди. Вы видели, с чего все началось? Какие выводы вы делаете, если видно только концовку? Что там было сначала? Непонятно! Возможно, что женщину довели до этого, тем более она в возрасте. Мы ведь не знаем, что девушки ей говорили», — заступается Елена Плюснина.

Пост с видео опубликовали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Кондуктор села на колени к пассажирке и требовала, чтобы она покинула салон автобуса. Ситуацию прокомментировала мэрия Перми, написав, что такое поведение недопустимо и информация об этом направлена перевозчику, чтобы он принял меры.