В мэрии Перми заявили, что разберутся с кондуктором, которая села на пассажирку

Кондуктор после возмущения пассажирки, начала выгонять ее из транспорта Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Перми в одном из автобусов кондуктор села на колени пассажирки и пыталась выгнать ее. Пассажиры возмутились таким поведением и засняли все на видео, которое выложено в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Пост с записью прокомментировали с официальной страницы администрации города в соцсети. Мэрия заявила, что займется этим кондуктором.

«Как отметили в департаменте транспорта администрации Перми, такое поведение кондуктора недопустимо. Информация направлена перевозчику, чтобы он принял меры к своему сотруднику, как работодатель», — пишет мэрия.

На видео кондуктор садится на колени к пассажирке и игнорирует замечания женщины. После возмущения других пассажиров, сотрудница автобуса начала выгонять женщину из транспорта. Когда кондуктора спросили, в чем причина ее поведения, та заявила: «Вы видели их лица, как они издевались?».