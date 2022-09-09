09 сентября 2022

Латвия привлекла ЕС для борьбы с Россией в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Евроструктуры работают в новых видах социальных медиа Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Латвии ищут менеджера по работе с социальными сетями, в задачи которого входит взаимодействие с людьми, узнавание новых тенденций и угроз. Вакансию опубликовал генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникации, пишет RT, в распоряжении которого есть документ. Однако это также может быть сигналом того, что Латвия таким образом борется с русскоговорящим населением в своих соцсетях.

«Евроструктуры работают в новых видах социальных медиа. Они наверняка будут пользоваться уже имеющимися наработками по мониторингу социальных сетей латвийского сегмента и по организации информационных кампаний с целью заглушения голоса пророссийской, русской, русскокультурной общественности латвийского государства», — отметил политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT.

Латвия давно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. Однако русофобия усилилась из-за вынужденной спецоперации России на Украине. Теперь страны Балтики, куда входит и Латвия, закрыли въезд для россиян. Также там разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, дополняет телеканал 360. Латвия предложила Евросоюзу проект восьмого пакета антироссийских санкций, в котором речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Латвии ищут менеджера по работе с социальными сетями, в задачи которого входит взаимодействие с людьми, узнавание новых тенденций и угроз. Вакансию опубликовал генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникации, пишет RT, в распоряжении которого есть документ. Однако это также может быть сигналом того, что Латвия таким образом борется с русскоговорящим населением в своих соцсетях. «Евроструктуры работают в новых видах социальных медиа. Они наверняка будут пользоваться уже имеющимися наработками по мониторингу социальных сетей латвийского сегмента и по организации информационных кампаний с целью заглушения голоса пророссийской, русской, русскокультурной общественности латвийского государства», — отметил политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT. Латвия давно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. Однако русофобия усилилась из-за вынужденной спецоперации России на Украине. Теперь страны Балтики, куда входит и Латвия, закрыли въезд для россиян. Также там разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, дополняет телеканал 360. Латвия предложила Евросоюзу проект восьмого пакета антироссийских санкций, в котором речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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