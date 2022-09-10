Испания обучит украинских солдат обращению с танками и ракетами

El Mundo: Испания обучит украинских солдат на своей территории
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
В Испании начинается обучение бойцов ВСУ обращению с военной техникой Фото:
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На территории Испании будут проходить обучение солдат вооруженных сил Украины по использования танков и ракет. Об этом сообщает El Mundo.

«Испания начнет обучение украинских солдат на своей территории в ближайшее время. Бойцы ВСУ будут обучаться использованию танков, ракет, военной медицины или саперным работам», — сообщает El Mundo. Издание добавляет, что Испания имеет большой опыт в обучении военнослужащих, но до сих пор королевство не проводили обучения военных на своей территории.

Чтобы защитить население республик Донбасса, Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. Ранее телеканал RT передавал, что в Британии увеличится длительность курсов подготовки украинских военных. «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2.

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На территории Испании будут проходить обучение солдат вооруженных сил Украины по использования танков и ракет. Об этом сообщает El Mundo. «Испания начнет обучение украинских солдат на своей территории в ближайшее время. Бойцы ВСУ будут обучаться использованию танков, ракет, военной медицины или саперным работам», — сообщает El Mundo. Издание добавляет, что Испания имеет большой опыт в обучении военнослужащих, но до сих пор королевство не проводили обучения военных на своей территории. Чтобы защитить население республик Донбасса, Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. Ранее телеканал RT передавал, что в Британии увеличится длительность курсов подготовки украинских военных. «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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