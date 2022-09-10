Экономист Кикевич рассказал, стоит ли надеяться на государственную пенсию

Экономист Кикевич: россиянам не стоит надеяться на государственную пенсию

10 сентября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

На пенсии люди живут в несколько раз хуже, чем до нее, сказал Сергей Кикевич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Государственная пенсия может гарантировать только бедное существование. Привычные доходы снизятся в два или три раза. Об этом заявил в разговоре с URA.RU независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич. «Доверять государственной пенсии крайне не рекомендуется. Это гарантированная бедность. Я имею в виду любую пенсию. Будь то трудовая, социальная или накопительная. Все это вместе гарантирует только бедность. Это так, потому что коэффициент замещения в России колеблется из года в год от 38% до 42%. Это значит, что если вы получали заработную плату 100 тысяч рублей, то после выхода на пенсию вы получите 38-40 тысяч. Жить будете в два — три раза хуже, чем жили до пенсии. Мало кому это понравится», — сказал Сергей Кикевич. По его словам, в других странах ситуация такая же, но положение спасает накопительная пенсия. «Трудовая пенсия не предназначалась для того, чтобы вести такой же образ жизни. Другое дело, что во многих странах существует накопительная пенсия, которая добавляет столько же, и тогда коэффициент замещения получается 70-80%. Накопительная пенсия в РФ, к сожалению, так и не заработала. Единственный выход — создавать самостоятельно пенсионные накопления. Других вариантов нет. Либо в старости вам будет хватать денег только на основные продукты и лекарства. Но как это будет через 10-15 лет, никто не знает», — отметил экономист. Он объяснил, как именно можно самостоятельно накопить на пенсию. «На мой взгляд, самым прогрессивным инструментом сейчас является индивидуальный инвестиционный счет. Он обладает приятной особенностью, что не надо платить налоги. У вас появляется возможность покупать долгосрочные инструменты, которые предназначены для того, чтобы через 10-15 лет помочь вам приумножить сбережения. И чтобы их не съедала инфляция. Кто-то предпочитает накопления через недвижимость. Этот способ сложнее и более рискованный. Но это лучше, чем ожидать от государства, что заработает волшебная палочка и всех нас обогатит», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственная пенсия может гарантировать только бедное существование. Привычные доходы снизятся в два или три раза. Об этом заявил в разговоре с URA.RU независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич. «Доверять государственной пенсии крайне не рекомендуется. Это гарантированная бедность. Я имею в виду любую пенсию. Будь то трудовая, социальная или накопительная. Все это вместе гарантирует только бедность. Это так, потому что коэффициент замещения в России колеблется из года в год от 38% до 42%. Это значит, что если вы получали заработную плату 100 тысяч рублей, то после выхода на пенсию вы получите 38-40 тысяч. Жить будете в два — три раза хуже, чем жили до пенсии. Мало кому это понравится», — сказал Сергей Кикевич. По его словам, в других странах ситуация такая же, но положение спасает накопительная пенсия. «Трудовая пенсия не предназначалась для того, чтобы вести такой же образ жизни. Другое дело, что во многих странах существует накопительная пенсия, которая добавляет столько же, и тогда коэффициент замещения получается 70-80%. Накопительная пенсия в РФ, к сожалению, так и не заработала. Единственный выход — создавать самостоятельно пенсионные накопления. Других вариантов нет. Либо в старости вам будет хватать денег только на основные продукты и лекарства. Но как это будет через 10-15 лет, никто не знает», — отметил экономист. Он объяснил, как именно можно самостоятельно накопить на пенсию. «На мой взгляд, самым прогрессивным инструментом сейчас является индивидуальный инвестиционный счет. Он обладает приятной особенностью, что не надо платить налоги. У вас появляется возможность покупать долгосрочные инструменты, которые предназначены для того, чтобы через 10-15 лет помочь вам приумножить сбережения. И чтобы их не съедала инфляция. Кто-то предпочитает накопления через недвижимость. Этот способ сложнее и более рискованный. Но это лучше, чем ожидать от государства, что заработает волшебная палочка и всех нас обогатит», — заключил эксперт.