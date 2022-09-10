Путин заявил, что участники спецоперации отдают жизнь за Россию

10 сентября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Путина — участники спецоперации отдают жизнь за Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации отдают жизнь за Россию. Об этом глава страны рассказал во время мероприятии по случаю 875-й годовщины основания Москвы. «Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие отдали жизнь за Россию», — сказал он. Его слова передает телеканал «Россия 24». Также Путин пояснил, что специалисты из Москвы в непростых условиях делают все для подготовки Донецка и Луганска к зимнему периоду. Ранее URA.RU сообщало, что в России повысилось число граждан, которые доверяют президенту РФ. Судя по опросу ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 29 августа по 4 сентября 2022 года составил 76,8%. Также Путин на совещании Совбеза поднял вопрос об обеспечении жильем военнослужащих, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, основная цель операции — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции территории ДНР и ЛНР изъявили желание присоединиться к России.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации отдают жизнь за Россию. Об этом глава страны рассказал во время мероприятии по случаю 875-й годовщины основания Москвы. «Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие отдали жизнь за Россию», — сказал он. Его слова передает телеканал «Россия 24». Также Путин пояснил, что специалисты из Москвы в непростых условиях делают все для подготовки Донецка и Луганска к зимнему периоду. Ранее URA.RU сообщало, что в России повысилось число граждан, которые доверяют президенту РФ. Судя по опросу ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 29 августа по 4 сентября 2022 года составил 76,8%. Также Путин на совещании Совбеза поднял вопрос об обеспечении жильем военнослужащих, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, основная цель операции — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции территории ДНР и ЛНР изъявили желание присоединиться к России.