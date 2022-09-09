ВЦИОМ: россияне стали больше доверять Путину

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимиру Путину доверяет более 80% опрошенных Фото:

В России повысилось число граждан, которые доверяют президенту РФ Владимиру Путину, многие положительно оценивают его работу. Об этом свидетельствуют социологические данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Показатель одобрения деятельности президента с 29 августа по 4 сентября 2022 года составил 76,8%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,3% респондентов», — говорится на официальном сайте ВЦИОМ. В прошлом месяце Путину доверяли 80% опрошенных.

По информации сайта Фонда «Общественное мнение», российскому лидеру доверяют 76% граждан. По итогам последнего, сентябрьского опроса, оценивают его деятельность в положительном ключе — 79%.

Ранее ВЦИОМ проводил опрос, в ходе которого выяснил, что россияне намного чаще ассоциируют слово «Россия» с президентом Владимиром Путиным, чем с победой в Великой Отечественной войне. Сам опрос был приурочен ко Дню Государственного флага, который отмечается 22 августа.

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В России повысилось число граждан, которые доверяют президенту РФ Владимиру Путину, многие положительно оценивают его работу. Об этом свидетельствуют социологические данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. «Показатель одобрения деятельности президента с 29 августа по 4 сентября 2022 года составил 76,8%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,3% респондентов», — говорится на официальном сайте ВЦИОМ. В прошлом месяце Путину доверяли 80% опрошенных. По информации сайта Фонда «Общественное мнение», российскому лидеру доверяют 76% граждан. По итогам последнего, сентябрьского опроса, оценивают его деятельность в положительном ключе — 79%. Ранее ВЦИОМ проводил опрос, в ходе которого выяснил, что россияне намного чаще ассоциируют слово «Россия» с президентом Владимиром Путиным, чем с победой в Великой Отечественной войне. Сам опрос был приурочен ко Дню Государственного флага, который отмечается 22 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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