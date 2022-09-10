10 сентября 2022
09 сентября 2022

Новая поликлиника в центре Перми не открылась в срок, как обещали власти

Управление капстроя Пермского края расторгло контракт на строительство поликлиники в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
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ВУЗы, виды города. Пермь, дом грибушина, зазеркалье, виды города пермь
Строящаяся поликлиника в центре Перми будет единственной в Ленинском районе Фото:

Управление капитального строительства Пермского края расторгло контракт с подрядчиком, строящим здание новой поликлиники в центре города на Ленина, 16. Исходя из реестра госзакупок, контракт расторгнут по причине соглашения сторон, сообщает издание Properm.ru.

«Заказчиком фактически оплачено 418,9 млн рублей при стоимости контракта в 523 млн. В конце августа в краевом Минстрое рассказывали Properm.ru, что идет установка лифтов, а на объект поставили медоборудование, которое монтируется», — передает издание.

Контракт на строительство новой поликлиники заключен в январе 2019 года, однако компания-подрядчик «Спецстрой» несколько раз срывала сроки сдачи и получала штрафы. Одним из последних сроков открытия медучреждения назывался июнь—август этого года.

В новой поликлинике, по планам властей, помимо терапевтов должны будут вести прием узкие специалисты, в том числе невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог и онколог. Также планируется работа хирургических и диагностических кабинетов (УЗИ, ЭКГ и другие).

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Управление капитального строительства Пермского края расторгло контракт с подрядчиком, строящим здание новой поликлиники в центре города на Ленина, 16. Исходя из реестра госзакупок, контракт расторгнут по причине соглашения сторон, сообщает издание Properm.ru. «Заказчиком фактически оплачено 418,9 млн рублей при стоимости контракта в 523 млн. В конце августа в краевом Минстрое рассказывали Properm.ru, что идет установка лифтов, а на объект поставили медоборудование, которое монтируется», — передает издание. Контракт на строительство новой поликлиники заключен в январе 2019 года, однако компания-подрядчик «Спецстрой» несколько раз срывала сроки сдачи и получала штрафы. Одним из последних сроков открытия медучреждения назывался июнь—август этого года. В новой поликлинике, по планам властей, помимо терапевтов должны будут вести прием узкие специалисты, в том числе невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог и онколог. Также планируется работа хирургических и диагностических кабинетов (УЗИ, ЭКГ и другие).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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