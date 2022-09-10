АТОР: европейские пенсионеры уедут зимовать в Турцию из-за кризиса

11 сентября 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Зимой в Турции ожидают около миллиона туристов из Германии Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейские пенсионеры поедут зимовать в Турцию, Египет и Грецию из-за последствий энергетического кризиса в ЕС, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В пресс-службе организации отметили, что приток туристов в Турцию приведет к сокращению предложения в отелях. «На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз, Турция, Греция и Египет заявили о своих амбициях стать „зимним домом“ для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, „охота“ идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов», — сообщается на сайте АТОР. Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (AKTOB) Эркан Ягджи заявил, что в Турции рассчитывают на увеличение числа отдыхающих из ЕС, по сравнению с предыдущим годом. По словам гендиректора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, зимой в Турцию могут приехать около миллиона туристов из Германии. Он отметил, что счета на оплату отопления в Германии будут вдвое дороже, чем поездка в Турцию. Местная федерация туристических палат Египта анонсировала подготовку программы «длительное пребывание зимой», которая направлена на привлечение европейцев, сообщили в АТОР. Министр туризма Греции Василис Кикилиас также заявлял, что у них лучше погода и дешевле проживание, но не уточнил, что зимой многие отели закрыты. «Приток европейских пенсионеров и удаленщиков в Турцию приведет к сокращению доступного предложения в отелях категории 3-4*, а также усугубит дефицит на рынке аренды частного жилья. Стоимость аренды с марта из-за релокации российских граждан на курортах Антальи и так уже выросла в несколько раз», — отметили в АТОР. Страны Евросоюза взяли курс на отказ от нефти и газа из РФ из-за начала спецоперации РФ на Украине. Ранее «Газпром» остановил поставки газа по «Северному потоку». В Кремле заявляли, что их возобновят в случае смягчения санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что Германия хорошо подготовлена к энергетическому кризису и справиться без газа из РФ. В Европе ожидается несколько лет экономии энергоресурсов, цитирует «Ридус» прогноз нефтегазовой компании Shell. Европа «фактически сама же перекрыла» основную долу энергоносителей, а другие источники не способны их восполнить, поэтому возник дефицит, приводит телеканал 360 заявление экономиста Михаила Беляева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские пенсионеры поедут зимовать в Турцию, Египет и Грецию из-за последствий энергетического кризиса в ЕС, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В пресс-службе организации отметили, что приток туристов в Турцию приведет к сокращению предложения в отелях. «На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз, Турция, Греция и Египет заявили о своих амбициях стать „зимним домом“ для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, „охота“ идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов», — сообщается на сайте АТОР. Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (AKTOB) Эркан Ягджи заявил, что в Турции рассчитывают на увеличение числа отдыхающих из ЕС, по сравнению с предыдущим годом. По словам гендиректора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, зимой в Турцию могут приехать около миллиона туристов из Германии. Он отметил, что счета на оплату отопления в Германии будут вдвое дороже, чем поездка в Турцию. Местная федерация туристических палат Египта анонсировала подготовку программы «длительное пребывание зимой», которая направлена на привлечение европейцев, сообщили в АТОР. Министр туризма Греции Василис Кикилиас также заявлял, что у них лучше погода и дешевле проживание, но не уточнил, что зимой многие отели закрыты. «Приток европейских пенсионеров и удаленщиков в Турцию приведет к сокращению доступного предложения в отелях категории 3-4*, а также усугубит дефицит на рынке аренды частного жилья. Стоимость аренды с марта из-за релокации российских граждан на курортах Антальи и так уже выросла в несколько раз», — отметили в АТОР. Страны Евросоюза взяли курс на отказ от нефти и газа из РФ из-за начала спецоперации РФ на Украине. Ранее «Газпром» остановил поставки газа по «Северному потоку». В Кремле заявляли, что их возобновят в случае смягчения санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что Германия хорошо подготовлена к энергетическому кризису и справиться без газа из РФ. В Европе ожидается несколько лет экономии энергоресурсов, цитирует «Ридус» прогноз нефтегазовой компании Shell. Европа «фактически сама же перекрыла» основную долу энергоносителей, а другие источники не способны их восполнить, поэтому возник дефицит, приводит телеканал 360 заявление экономиста Михаила Беляева.