По словам Олафа Шольца, Германия хорошо подготовлена к энергетическому кризису Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Германия хорошо подготовлена к энергетическому кризису, что поможет ей обойтись без российского газа. Об этом сообщил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Германия подготовилась, например, к тому, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа. <…> Мы вооружимся как страна, потому что мы страна, основанная на солидарности. Мы справимся», — пояснил канцлер в своем еженедельном видеообращении «Kanzler compact». Слова Шольца привел журнал Der Spiegel. Кроме того, по словам главы Германии, в правительстве ФРГ понимают, что сейчас настали серьезные времена, но страна к ним готова.

В настоящий момент, по заявлениям канцлера ФРГ, на северном побережье Германии строятся терминалы сжиженного газа. Также продолжается эксплуатирование атомных электростанций. Правительство ФРГ, в том числе подготовило и пакет помощи населению.

Ранее в Германии признали, что Запад не сможет победить в войне с Россией. Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России, пишет RT. Также в Германии предложили уладить конфликт между Россией и Украиной тайной дипломатией, сообщает «Национальная служба новостей».

Страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации по освобождению Донбасса на Украине. Но в итоге Европа столкнулась с последствиями своего решения, которое привело к газовому кризису. Депутат Бундестага Грегор Гизи призвал правительство ФРГ отозвать ряд санкций, введенных против РФ.