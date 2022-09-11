Смертельное ДТП произошло вечером 10 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На трассе Тюмень-Ханты-Манскийск автомобиль Hyundai сбил лося, из-за чего машину отбросило в кювет. Пассажир иномарки, а также лось погибли. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«На 336-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск вчера в десятом часу вечера автомобиль Hyundai сбил лося, выбежавшего на дорогу. От удара автомобиль отбросило в кювет. В ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки. <…> Лось погиб», — говорится в сообщении областного УГИБДД.

Также сообщается, что водитель иномарки госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. Обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия выясняются.