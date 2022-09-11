Бывший офицер разведки США: конфликт на Украине развязало НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
По словам бывшего офицера США, третья фаза конфликта на Украине — это конфликт между НАТО и Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине был организован и осуществлен Североатлантическим Альянсом. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший.

«Бывший морской пехотинец США заявил, что конфликт был организован и осуществлен НАТО», — сообщает PressTV. «Нынешнее украинское контрнаступление следует рассматривать не как продолжение битвы второй фазы, а скорее как начало новой третьей фазы, которая является не украинско-российским конфликтом, а конфликтом между НАТО и Россией», — отметил Скотт Риттер-младший в интервью PressTV.

Бывший офицер также добавил, что в третьей фазе конфликта Россия «сталкивается с вооруженными силами в стиле НАТО. «Эти вооруженные силы материально-технически поддерживаются НАТО, обучаются в НАТО, снабжаются разведывательными данными НАТО и работают в гармонии с военными планировщиками НАТО», — сообщил офицер разведки в отставке.

Президент России Владимир Путин объявил о начале российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Конфликт на Украине был организован и осуществлен Североатлантическим Альянсом. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший. «Бывший морской пехотинец США заявил, что конфликт был организован и осуществлен НАТО», — сообщает PressTV. «Нынешнее украинское контрнаступление следует рассматривать не как продолжение битвы второй фазы, а скорее как начало новой третьей фазы, которая является не украинско-российским конфликтом, а конфликтом между НАТО и Россией», — отметил Скотт Риттер-младший в интервью PressTV. Бывший офицер также добавил, что в третьей фазе конфликта Россия «сталкивается с вооруженными силами в стиле НАТО. «Эти вооруженные силы материально-технически поддерживаются НАТО, обучаются в НАТО, снабжаются разведывательными данными НАТО и работают в гармонии с военными планировщиками НАТО», — сообщил офицер разведки в отставке. Президент России Владимир Путин объявил о начале российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...