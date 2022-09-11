Бывший офицер разведки США: конфликт на Украине развязало НАТО

По словам бывшего офицера США, третья фаза конфликта на Украине — это конфликт между НАТО и Россией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине был организован и осуществлен Североатлантическим Альянсом. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший.

«Бывший морской пехотинец США заявил, что конфликт был организован и осуществлен НАТО», — сообщает PressTV. «Нынешнее украинское контрнаступление следует рассматривать не как продолжение битвы второй фазы, а скорее как начало новой третьей фазы, которая является не украинско-российским конфликтом, а конфликтом между НАТО и Россией», — отметил Скотт Риттер-младший в интервью PressTV.

Бывший офицер также добавил, что в третьей фазе конфликта Россия «сталкивается с вооруженными силами в стиле НАТО. «Эти вооруженные силы материально-технически поддерживаются НАТО, обучаются в НАТО, снабжаются разведывательными данными НАТО и работают в гармонии с военными планировщиками НАТО», — сообщил офицер разведки в отставке.

Президент России Владимир Путин объявил о начале российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.