10 сентября 2022
09 сентября 2022

В ХМАО кандидат в мэры заявил о нарушениях на выборах. Фото

Кандидат в главы поселка в ХМАО Насибуллин заявил о нарушениях на выборах. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 суббота 18 сентября, работа участков. Пермь, выборы 2021
Кандидат в главы поселка Леуши Леонард Насибуллин написал жалобу в ТИК Кондинского района Фото:
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Единый день голосования — 2022

Агитационные материалы кандидата в главы поселка Леуши от КПРФ (Кондинский район) Михаила Малышева были размещены в непосредственной близости от избирательного участка, что является нарушением выборного законодательства. Об этом URA.RU сообщил другой кандидат в мэры поселка Леонард Насибуллин, который и выявил нарушение.

«Агитационные материалы кандидата в главы поселка Леуши Михаила Малышева были размещены рядом с избирательным участком в поселке Дальний (административно входит в состав поселка Леуши — прим. URA.RU). Это является нарушением избирательного законодательства. По этому поводу написал жалобу в территориально-избирательную комиссию Кондинского района», — заявил Насибуллин.

На сайте югорского отделения КПРФ представлена позиция их кандидата в мэры поселка. «Расклейкой листовок на столбах не занимался. Допускаю, что гражданин Насибуллин сам добыл ее где-то и присобачил на столб. Жалобу прошу рассмотреть в моем отсутствии, в удовлетворении жалобы отказать», — указана позиция Малышева. В ТИК Кондинского района заявили агентству, что отправили жалобу на рассмотрение в полицию.

Ранее URA.RU сообщало, что полиции пришлось разбираться в скандале на выборах в думу Югорска. Сотрудники правоохранительных органах усмотрели нарушение в распространении агитационных материалов рядом с избирательным участком.

Агитационный плакат Михаила Малышева размещался в нескольких десятках метра от избирательного участка

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Агитационные материалы кандидата в главы поселка Леуши от КПРФ (Кондинский район) Михаила Малышева были размещены в непосредственной близости от избирательного участка, что является нарушением выборного законодательства. Об этом URA.RU сообщил другой кандидат в мэры поселка Леонард Насибуллин, который и выявил нарушение. «Агитационные материалы кандидата в главы поселка Леуши Михаила Малышева были размещены рядом с избирательным участком в поселке Дальний (административно входит в состав поселка Леуши — прим. URA.RU). Это является нарушением избирательного законодательства. По этому поводу написал жалобу в территориально-избирательную комиссию Кондинского района», — заявил Насибуллин. На сайте югорского отделения КПРФ представлена позиция их кандидата в мэры поселка. «Расклейкой листовок на столбах не занимался. Допускаю, что гражданин Насибуллин сам добыл ее где-то и присобачил на столб. Жалобу прошу рассмотреть в моем отсутствии, в удовлетворении жалобы отказать», — указана позиция Малышева. В ТИК Кондинского района заявили агентству, что отправили жалобу на рассмотрение в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что полиции пришлось разбираться в скандале на выборах в думу Югорска. Сотрудники правоохранительных органах усмотрели нарушение в распространении агитационных материалов рядом с избирательным участком.
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