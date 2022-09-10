В ХМАО кандидат в мэры заявил о нарушениях на выборах. Фото

Кандидат в главы поселка в ХМАО Насибуллин заявил о нарушениях на выборах. Фото

11 сентября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Кандидат в главы поселка Леуши Леонард Насибуллин написал жалобу в ТИК Кондинского района Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Агитационные материалы кандидата в главы поселка Леуши от КПРФ (Кондинский район) Михаила Малышева были размещены в непосредственной близости от избирательного участка, что является нарушением выборного законодательства. Об этом URA.RU сообщил другой кандидат в мэры поселка Леонард Насибуллин, который и выявил нарушение. «Агитационные материалы кандидата в главы поселка Леуши Михаила Малышева были размещены рядом с избирательным участком в поселке Дальний (административно входит в состав поселка Леуши — прим. URA.RU). Это является нарушением избирательного законодательства. По этому поводу написал жалобу в территориально-избирательную комиссию Кондинского района», — заявил Насибуллин. На сайте югорского отделения КПРФ представлена позиция их кандидата в мэры поселка. «Расклейкой листовок на столбах не занимался. Допускаю, что гражданин Насибуллин сам добыл ее где-то и присобачил на столб. Жалобу прошу рассмотреть в моем отсутствии, в удовлетворении жалобы отказать», — указана позиция Малышева. В ТИК Кондинского района заявили агентству, что отправили жалобу на рассмотрение в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что полиции пришлось разбираться в скандале на выборах в думу Югорска. Сотрудники правоохранительных органах усмотрели нарушение в распространении агитационных материалов рядом с избирательным участком. Агитационный плакат Михаила Малышева размещался в нескольких десятках метра от избирательного участка фото: Леонард Насибуллин

Агитационные материалы кандидата в главы поселка Леуши от КПРФ (Кондинский район) Михаила Малышева были размещены в непосредственной близости от избирательного участка, что является нарушением выборного законодательства. Об этом URA.RU сообщил другой кандидат в мэры поселка Леонард Насибуллин, который и выявил нарушение. «Агитационные материалы кандидата в главы поселка Леуши Михаила Малышева были размещены рядом с избирательным участком в поселке Дальний (административно входит в состав поселка Леуши — прим. URA.RU). Это является нарушением избирательного законодательства. По этому поводу написал жалобу в территориально-избирательную комиссию Кондинского района», — заявил Насибуллин. На сайте югорского отделения КПРФ представлена позиция их кандидата в мэры поселка. «Расклейкой листовок на столбах не занимался. Допускаю, что гражданин Насибуллин сам добыл ее где-то и присобачил на столб. Жалобу прошу рассмотреть в моем отсутствии, в удовлетворении жалобы отказать», — указана позиция Малышева. В ТИК Кондинского района заявили агентству, что отправили жалобу на рассмотрение в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что полиции пришлось разбираться в скандале на выборах в думу Югорска. Сотрудники правоохранительных органах усмотрели нарушение в распространении агитационных материалов рядом с избирательным участком.