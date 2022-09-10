В ХМАО в скандал на выборах пришлось вмешаться полиции

В Югорске в скандал на выборах в гордуму пришлось вмешаться полиции

11 сентября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

В Югорске полиция нашла нарушение на выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В ХМАО полиции пришлось вмешаться в действия наблюдателя от партии «Справедливая Россия — За правду» на довыборах в думу Югорска Дарьи Тимкиной, которая пыталась расклеить агитационный материал в поддержку кандидата в депутаты от СРЗП Ольгу Кохановскую рядом с избирательным участком. Об этом URA.RU сообщил источник, следящий за выборами в городе. «Тимкина пыталась наклеить агитку за кандидата в депутаты думы Югорска Ольгу Кохановскую рядом с избирательным участком, что нельзя делать в пределах 50 метров от него в день самих выборов. Это зафиксировали полицейские и составили протокол об административном правонарушении по статье 5.12 КоАП РФ — „изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах“. 12 сентября должен состояться суд. Тимкиной грозит штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей», — сообщил инсайдер. Сама Тимкина в разговоре с URA.RU отрицает, что она нарушила избирательное законодательство. «Там находился стенд, где должна размещаться информация обо всех кандидатах в депутаты. И я просто подклеивала плакат, где содержалась информация о кандидате от нашей партии. Буду оспаривать претензии в суде», — прокомментировала Тимкина. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО начались местные выборы. Югорчане избирают глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум в 10 муниципалитетах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО полиции пришлось вмешаться в действия наблюдателя от партии «Справедливая Россия — За правду» на довыборах в думу Югорска Дарьи Тимкиной, которая пыталась расклеить агитационный материал в поддержку кандидата в депутаты от СРЗП Ольгу Кохановскую рядом с избирательным участком. Об этом URA.RU сообщил источник, следящий за выборами в городе. «Тимкина пыталась наклеить агитку за кандидата в депутаты думы Югорска Ольгу Кохановскую рядом с избирательным участком, что нельзя делать в пределах 50 метров от него в день самих выборов. Это зафиксировали полицейские и составили протокол об административном правонарушении по статье 5.12 КоАП РФ — „изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах“. 12 сентября должен состояться суд. Тимкиной грозит штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей», — сообщил инсайдер. Сама Тимкина в разговоре с URA.RU отрицает, что она нарушила избирательное законодательство. «Там находился стенд, где должна размещаться информация обо всех кандидатах в депутаты. И я просто подклеивала плакат, где содержалась информация о кандидате от нашей партии. Буду оспаривать претензии в суде», — прокомментировала Тимкина. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО начались местные выборы. Югорчане избирают глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум в 10 муниципалитетах.