Лидера "Справедливой России" Миронова не могли найти в базе избирателей

Лидер «Справедливой России» отдал свой голос в очном формате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

Лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова не могли найти в базе избирателей, когда он пришел на очное голосование. Об этом сообщает Daily Storm.

«Говорят, меня там [в базе избирателей] нет», — сказал Миронов, сидя на участке очного голосования. Позже лидера «Справедливой России» все же нашли в списках избирателей, после чего он успешно отдал свой голос.

11 сентября в России проходит единый день голосования. Телеканал 360 передает, что жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах.