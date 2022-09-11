Лидера «Справедливой России» Миронова не могли найти в базе избирателей. Видео

Лидера "Справедливой России" Миронова не могли найти в базе избирателей
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Сергей Миронов интервью. Москва, миронов сергей
Лидер «Справедливой России» отдал свой голос в очном формате Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования — 2022

Лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова не могли найти в базе избирателей, когда он пришел на очное голосование. Об этом сообщает Daily Storm.

«Говорят, меня там [в базе избирателей] нет», — сказал Миронов, сидя на участке очного голосования. Позже лидера «Справедливой России» все же нашли в списках избирателей, после чего он успешно отдал свой голос.

11 сентября в России проходит единый день голосования. Телеканал 360 передает, что жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах.

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Лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова не могли найти в базе избирателей, когда он пришел на очное голосование. Об этом сообщает Daily Storm. «Говорят, меня там [в базе избирателей] нет», — сказал Миронов, сидя на участке очного голосования. Позже лидера «Справедливой России» все же нашли в списках избирателей, после чего он успешно отдал свой голос. 11 сентября в России проходит единый день голосования. Телеканал 360 передает, что жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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