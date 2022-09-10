10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Пермском крае неделю ищут пропавшего мужчину. Фото

В Пермском крае 67-летний пенсионер ушел из дома и с тех пор его не могут найти
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Пермь, дедушка, жара в городе, городские картинки
Мужчина ушел из дома 5 сентября Фото:

В Пермском крае уже неделю не могут найти пропавшего 67-летнего пенсионера. Об этом сообщает «Поисковый отряд „Регион59-поиск пропавших“ Пермь» в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, есть щетина. Был одет в зеленую рубашку, черную куртку (спецовку), черные штаны, меховые галоши и синюю бейсболку», — сообщают волонтеры.

Особые приметы: ямка под левым глазом, сутулится. 5 сентября 2022 года пенсионер ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно. Тех, кому известно местоположение Игоря Федоровича, просят сообщить по телефонам 02, 102, 112, +7-342-241-36-40, +7-912-880-41-60, +7-902-646-94-22.

Мужчина ушел из дома и с тех пор его местоположение неизвестно

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В Пермском крае уже неделю не могут найти пропавшего 67-летнего пенсионера. Об этом сообщает «Поисковый отряд „Регион59-поиск пропавших“ Пермь» в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, есть щетина. Был одет в зеленую рубашку, черную куртку (спецовку), черные штаны, меховые галоши и синюю бейсболку», — сообщают волонтеры. Особые приметы: ямка под левым глазом, сутулится. 5 сентября 2022 года пенсионер ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно. Тех, кому известно местоположение Игоря Федоровича, просят сообщить по телефонам 02, 102, 112, +7-342-241-36-40, +7-912-880-41-60, +7-902-646-94-22.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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