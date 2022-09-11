Путин провел откровенный разговор с Макроном

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел «откровенный» разговор о ситуации на Украине со свои французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных уровнях», — говорится в сообщении Кремля.
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