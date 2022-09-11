Путин провел откровенный разговор с Макроном

Путин и Макрон обсудили Украину и ситуацию на Запорожской АЭС
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор Фото:

Президент России Владимир Путин провел «откровенный» разговор о ситуации на Украине со свои французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных уровнях», — говорится в сообщении Кремля.

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Президент России Владимир Путин провел «откровенный» разговор о ситуации на Украине со свои французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля. «По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных уровнях», — говорится в сообщении Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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