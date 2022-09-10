В ХМАО кандидат в мэры получил травму из-за перепалки на избирательном участке

Кандидат в главы поселка в ХМАО Насибуллин получил травму во время перепалки на избирательном участке

11 сентября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

В произошедшем инциденте разбирается полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кандидат в главы поселка Леуши (Кондинский район) Леонард Насибуллин написал заявление в полицию на члена участковой избирательной комиссии в поселке Дальний Валерия Зорина за получение травмы в результате их перепалки. Об этом URA.RU сообщил сам пострадавший. «Зорин сильно схватил меня за руку на избирательном участке, пытаясь остановить для того, чтобы сделать замечание. В результате я получил травму. После случившегося я написал заявление в полицию», — рассказал Насибуллин. Он снял побои в Кондинской районной больницы, где ему был поставлен диагноз ушиб нижней трети правого плеча (копия справки имеется в распоряжении URA.RU). На сайте администрации Кондинского района указано, что Зорин является главным юристом в МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района». Председатель участковой избирательной комиссии Евгения Храмцова, где произошел инцидент, заявила URA.RU, что она не видела разыгравшегося конфликта. «При мне никто Насибуллина не хватал», — заявила Храмцова. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что полиция начала проверку после обращения кандидата в главы Леуши. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин пожаловался в избирком на нарушение выборного законодательства во время выборов. Он зафиксировал агитационный материал другого кандидата на пост главы Леушей Михаила Малышева, который находился ближе 50 метров от избирательного участка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в главы поселка Леуши (Кондинский район) Леонард Насибуллин написал заявление в полицию на члена участковой избирательной комиссии в поселке Дальний Валерия Зорина за получение травмы в результате их перепалки. Об этом URA.RU сообщил сам пострадавший. «Зорин сильно схватил меня за руку на избирательном участке, пытаясь остановить для того, чтобы сделать замечание. В результате я получил травму. После случившегося я написал заявление в полицию», — рассказал Насибуллин. Он снял побои в Кондинской районной больницы, где ему был поставлен диагноз ушиб нижней трети правого плеча (копия справки имеется в распоряжении URA.RU). На сайте администрации Кондинского района указано, что Зорин является главным юристом в МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района». Председатель участковой избирательной комиссии Евгения Храмцова, где произошел инцидент, заявила URA.RU, что она не видела разыгравшегося конфликта. «При мне никто Насибуллина не хватал», — заявила Храмцова. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что полиция начала проверку после обращения кандидата в главы Леуши. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин пожаловался в избирком на нарушение выборного законодательства во время выборов. Он зафиксировал агитационный материал другого кандидата на пост главы Леушей Михаила Малышева, который находился ближе 50 метров от избирательного участка.