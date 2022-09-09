Диетолог Калинчев развеял миф, что лук защищает от гриппа и ОРВИ

Лук не защищает от вирусов гриппа и ОРВИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ. Лук и чеснок способны защитить лишь тем, что люди будут держать дистанцию между собой из-за резкого и неприятного запаха. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Репчатый лук — это источник фитонцидов, биологически активных веществ, способных подавлять рост и размножение патогенной для растений флоры. Обратите внимание, для растений, не для человека. Для человека их значение сильно переоценено, никакого медицинского применения они не имеют. Вирус гриппа или ОРВИ фитонциды лука убить не могут. Не стоит на это рассчитывать», — пояснил Алексей Калинчев.

По словам диетолога, лук и чеснок могут защитить от заражения только за счет дистанции, которая будут создаваться из-за неприятного запаха. «На самом деле, лук, как и чеснок, может вас защитить от заражения в период эпидемии ОРВИ, но больше за счет дистанции, которую будут держать с вами люди из-за резкого и неприятного запаха, исходящего от вашего рта», — уточнил Калинчев.

При этом нутрициолог отметил, что лук может навредить. «С репчатым луком надо быть осторожнее людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) в стадии обострения. При том же рецидиве гастрита лук надо исключить из рациона. И наоборот, злоупотребление репчатым луком может привести к обострению хронического гастрита в стадии ремиссии», — подытожил собеседник агентства.

Всероссийский день лука отмечают 9 сентября. Немногие городские жители знают об этом празднике, а вот в деревнях и селах в честь лука устраивают фестивали и ярмарки.