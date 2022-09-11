Группа «Тату» воссоединилась ради 20 млн рублей

Группа "Тату" воссоединилась ради 20 млн

11 сентября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Группа «Тату» выступила в Минске Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывшие солистки группы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина впервые за восемь лет выступили вместе ради гонорара в 20 млн рублей. Выступление группы прошло в Минске. «Бывшие солистки группы „Тату“ Юля Волкова и Лена Катина вновь выступили вместе. Воссоединение культового дуэта состоялось на концерте в Минске. Это было первое совместное выступление „татушек“ за последние 8 лет. О возрождении группы речи не идет. Волкова и Катина решили спеть вместе ради солидного гонорара — каждая из артисток получила за 15 минут на сцене по 10 миллионов рублей», — пишет sport24. Поп-группа «Тату» образовалась в 1999 году и просуществовала 12 лет. Официально коллектив распался в 2011 году, и артистки начали сольную карьеру. Последний раз они выступали вместе на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Бывшие солистки группы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина впервые за восемь лет выступили вместе ради гонорара в 20 млн рублей. Выступление группы прошло в Минске. «Бывшие солистки группы „Тату“ Юля Волкова и Лена Катина вновь выступили вместе. Воссоединение культового дуэта состоялось на концерте в Минске. Это было первое совместное выступление „татушек“ за последние 8 лет. О возрождении группы речи не идет. Волкова и Катина решили спеть вместе ради солидного гонорара — каждая из артисток получила за 15 минут на сцене по 10 миллионов рублей», — пишет sport24. Поп-группа «Тату» образовалась в 1999 году и просуществовала 12 лет. Официально коллектив распался в 2011 году, и артистки начали сольную карьеру. Последний раз они выступали вместе на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.