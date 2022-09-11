Администрацию курганского округа заставили обеспечить людей питьевой водой

12 сентября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Количество колонок на улице райцентра меньше, чем должно быть по нормам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представителей администрации Макушинского муниципального округа Курганской области через суд обязали установить больше водоразборных колонок, так как их количество нарушает технические нормы. Данная информация размещена была размещена 12 сентября на сайте областной прокуратуры. «Проверкой установлено, что водоснабжение одной из улиц города организовано путем установления водоразборных колонок. При этом установленный законом радиус расположения таких колонок от жилых домов не соблюден», — указано в сообщении. Прокурор потребовал через суд признать бездействие администрации Макушинского муниципального округа незаконным и обязать установить больше колонок, чтобы они находились в радиусе не более 100 метров от домов потребителей. Суд удовлетворил требования прокурора. В апреле стало известно, что у некоторых жителей села Светлый Дол Белозерского района не было доступа к водоразборным колонкам, потому что они не платили за воду. Чтобы исправить ситуацию, власти предложили жителям заключить договор на пользование колонкой.

Представителей администрации Макушинского муниципального округа Курганской области через суд обязали установить больше водоразборных колонок, так как их количество нарушает технические нормы. Данная информация размещена была размещена 12 сентября на сайте областной прокуратуры. «Проверкой установлено, что водоснабжение одной из улиц города организовано путем установления водоразборных колонок. При этом установленный законом радиус расположения таких колонок от жилых домов не соблюден», — указано в сообщении. Прокурор потребовал через суд признать бездействие администрации Макушинского муниципального округа незаконным и обязать установить больше колонок, чтобы они находились в радиусе не более 100 метров от домов потребителей. Суд удовлетворил требования прокурора. В апреле стало известно, что у некоторых жителей села Светлый Дол Белозерского района не было доступа к водоразборным колонкам, потому что они не платили за воду. Чтобы исправить ситуацию, власти предложили жителям заключить договор на пользование колонкой.