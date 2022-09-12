ФСБ: СБУ готовила теракты против властей Крыма и Херсона

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День пограничника. Курган, фсб
ФСБ задержала исполнителей, которые готовили теракт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила диверсионно-террористические акты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. В ФСБ сообщили, что им удалось предотвратить теракты.

«В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — цитирует РИА «Новости» заявление ЦОС ФСБ. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, который руководил процессом. В ФСБ отметили, что задержали исполнителей и пособников, у них изъяли средства совершения преступлений.

Ранее силовики предотвратили теракт в Херсоне. Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь пункт подачи документов на российское гражданство. Также в Херсонской области готовили теракты в отношении членов военно-гражданской администрации региона. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине.

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Служба безопасности Украины (СБУ) готовила диверсионно-террористические акты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. В ФСБ сообщили, что им удалось предотвратить теракты. «В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — цитирует РИА «Новости» заявление ЦОС ФСБ. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, который руководил процессом. В ФСБ отметили, что задержали исполнителей и пособников, у них изъяли средства совершения преступлений. Ранее силовики предотвратили теракт в Херсоне. Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь пункт подачи документов на российское гражданство. Также в Херсонской области готовили теракты в отношении членов военно-гражданской администрации региона. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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