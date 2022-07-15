В Херсоне предотвратили серию терактов против местных властей

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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область
Спецподразделения РФ предотвратили теракты в Херсоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области предотвратили серию терактов, направленных против членов военно-гражданской администрации региона. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Серия терактов, жертвами которых должны были стать члены ВГА и представители общественности, предотвращена в Херсонской области. Об этом сообщил источник», — пишет ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановили вещание российских телеканалов и начали выдавать паспорта РФ.

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В Херсонской области предотвратили серию терактов, направленных против членов военно-гражданской администрации региона. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. «Серия терактов, жертвами которых должны были стать члены ВГА и представители общественности, предотвращена в Херсонской области. Об этом сообщил источник», — пишет ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановили вещание российских телеканалов и начали выдавать паспорта РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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