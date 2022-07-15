В Херсоне предотвратили серию терактов против местных властей

15 июля 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Спецподразделения РФ предотвратили теракты в Херсоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области предотвратили серию терактов, направленных против членов военно-гражданской администрации региона. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. «Серия терактов, жертвами которых должны были стать члены ВГА и представители общественности, предотвращена в Херсонской области. Об этом сообщил источник», — пишет ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановили вещание российских телеканалов и начали выдавать паспорта РФ. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Херсонской области предотвратили серию терактов, направленных против членов военно-гражданской администрации региона. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. «Серия терактов, жертвами которых должны были стать члены ВГА и представители общественности, предотвращена в Херсонской области. Об этом сообщил источник», — пишет ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановили вещание российских телеканалов и начали выдавать паспорта РФ.