11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Челябинске мужчине проломили голову самокатом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Народный сход против строительства карьера РМК. Аскарово, Башкортостан, полиция
Полицейские выявили всех участников конфликта Фото:

В одном из дворов Челябинска в ходе конфликта мужчине проломили голову самокатом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину госпитализировали, а виновника поймали.

«На записи несколько человек выясняют отношения в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. В результате инцидента один из участников бытового конфликта получил травму головы и в дальнейшем был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Там отметили, что экипаж полиции прибыли на место преступления сразу после получения сигнала. Все участники инцидента были установлены и опрошены. Возбуждено уголовное дело.

Очевидцы сообщают, что мужчину избили уроженцы Средней Азии. Конфликт начался с того, что мужчина сделал детям мигрантов замечание. В итоге к конфликту подключились взрослые, и избили жителя.

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В одном из дворов Челябинска в ходе конфликта мужчине проломили голову самокатом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину госпитализировали, а виновника поймали. «На записи несколько человек выясняют отношения в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. В результате инцидента один из участников бытового конфликта получил травму головы и в дальнейшем был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там отметили, что экипаж полиции прибыли на место преступления сразу после получения сигнала. Все участники инцидента были установлены и опрошены. Возбуждено уголовное дело. Очевидцы сообщают, что мужчину избили уроженцы Средней Азии. Конфликт начался с того, что мужчина сделал детям мигрантов замечание. В итоге к конфликту подключились взрослые, и избили жителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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