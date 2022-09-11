В одном из дворов Челябинска в ходе конфликта мужчине проломили голову самокатом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину госпитализировали, а виновника поймали.
«На записи несколько человек выясняют отношения в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. В результате инцидента один из участников бытового конфликта получил травму головы и в дальнейшем был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
Там отметили, что экипаж полиции прибыли на место преступления сразу после получения сигнала. Все участники инцидента были установлены и опрошены. Возбуждено уголовное дело.
Очевидцы сообщают, что мужчину избили уроженцы Средней Азии. Конфликт начался с того, что мужчина сделал детям мигрантов замечание. В итоге к конфликту подключились взрослые, и избили жителя.
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