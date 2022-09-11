В Челябинске мужчине проломили голову самокатом. Видео

12 сентября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Полицейские выявили всех участников конфликта Фото: Илья Московец © URA.RU В одном из дворов Челябинска в ходе конфликта мужчине проломили голову самокатом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину госпитализировали, а виновника поймали. «На записи несколько человек выясняют отношения в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. В результате инцидента один из участников бытового конфликта получил травму головы и в дальнейшем был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там отметили, что экипаж полиции прибыли на место преступления сразу после получения сигнала. Все участники инцидента были установлены и опрошены. Возбуждено уголовное дело. Очевидцы сообщают, что мужчину избили уроженцы Средней Азии. Конфликт начался с того, что мужчина сделал детям мигрантов замечание. В итоге к конфликту подключились взрослые, и избили жителя.

В одном из дворов Челябинска в ходе конфликта мужчине проломили голову самокатом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину госпитализировали, а виновника поймали. «На записи несколько человек выясняют отношения в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. В результате инцидента один из участников бытового конфликта получил травму головы и в дальнейшем был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там отметили, что экипаж полиции прибыли на место преступления сразу после получения сигнала. Все участники инцидента были установлены и опрошены. Возбуждено уголовное дело. Очевидцы сообщают, что мужчину избили уроженцы Средней Азии. Конфликт начался с того, что мужчина сделал детям мигрантов замечание. В итоге к конфликту подключились взрослые, и избили жителя.