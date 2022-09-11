11 сентября 2022
10 сентября 2022

Миронов пригласил жителей ЯНАО на спектакль-концерт «Ван Гог Письма к Брату»

Миронов пригласил жителей ЯНАО на концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к Брату»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль
23 сентября в Салехарде пройдет спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к Брату» Фото:

В Салехарде пройдет спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к Брату». Народный артист России и художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов пригласил жителей Салехарда на представление в культурно-деловой центр.

«Дорогие друзья, с радостью приглашаю вас на спектакль-концерт „Ван Гог. Письма к Брату“, который пройдет 23 сентября в Салехарде. Это будет очень трогательная история о взаимоотношении двух людей, великого художника Ван Гога и его брата», — сообщил Миронов.

Ранее URA.RU сообщало, что для жителей ЯНАО, которые не смогут лично принять участия в «Ямальских встречах» с актером Борисом Корчевниковым и музыкантом Игорем Бутманом, предусмотрен онлайн-формат мероприятия. Присоединиться к встрече можно 2 сентября в 18.00.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Салехарде пройдет спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к Брату». Народный артист России и художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов пригласил жителей Салехарда на представление в культурно-деловой центр. «Дорогие друзья, с радостью приглашаю вас на спектакль-концерт „Ван Гог. Письма к Брату“, который пройдет 23 сентября в Салехарде. Это будет очень трогательная история о взаимоотношении двух людей, великого художника Ван Гога и его брата», — сообщил Миронов. Ранее URA.RU сообщало, что для жителей ЯНАО, которые не смогут лично принять участия в «Ямальских встречах» с актером Борисом Корчевниковым и музыкантом Игорем Бутманом, предусмотрен онлайн-формат мероприятия. Присоединиться к встрече можно 2 сентября в 18.00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...