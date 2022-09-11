Миронов пригласил жителей ЯНАО на спектакль-концерт «Ван Гог Письма к Брату»

В Салехарде пройдет спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к Брату». Народный артист России и художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов пригласил жителей Салехарда на представление в культурно-деловой центр.
«Дорогие друзья, с радостью приглашаю вас на спектакль-концерт „Ван Гог. Письма к Брату“, который пройдет 23 сентября в Салехарде. Это будет очень трогательная история о взаимоотношении двух людей, великого художника Ван Гога и его брата», — сообщил Миронов.
Ранее URA.RU сообщало, что для жителей ЯНАО, которые не смогут лично принять участия в «Ямальских встречах» с актером Борисом Корчевниковым и музыкантом Игорем Бутманом, предусмотрен онлайн-формат мероприятия. Присоединиться к встрече можно 2 сентября в 18.00.
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В Салехарде пройдет спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к Брату». Народный артист России и художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов пригласил жителей Салехарда на представление в культурно-деловой центр. «Дорогие друзья, с радостью приглашаю вас на спектакль-концерт „Ван Гог. Письма к Брату“, который пройдет 23 сентября в Салехарде. Это будет очень трогательная история о взаимоотношении двух людей, великого художника Ван Гога и его брата», — сообщил Миронов. Ранее URA.RU сообщало, что для жителей ЯНАО, которые не смогут лично принять участия в «Ямальских встречах» с актером Борисом Корчевниковым и музыкантом Игорем Бутманом, предусмотрен онлайн-формат мероприятия. Присоединиться к встрече можно 2 сентября в 18.00.