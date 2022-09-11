11 сентября 2022
10 сентября 2022

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Командир сообщил о некорректной работе системы наддува Фото:

В Сургуте (ХМАО) самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс до Омска, вскоре после взлета был вынужден совершить посадку из-за технической неисправности. Информация об этом опубликована в telegram-канале Aviaincident.

«После взлета, на высоте 600 метров, командир воздушного судна доложил о некорректной работе системы наддува, принял решение о возвращении в аэропорт вылета Сургут», — указано в сообщении. Инцидент произошел днем 11 сентября.

В пресс-службу UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что самолет, следующий из Сургута (ХМАО) в Бишкек, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с правым генератором.

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В Сургуте (ХМАО) самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс до Омска, вскоре после взлета был вынужден совершить посадку из-за технической неисправности. Информация об этом опубликована в telegram-канале Aviaincident. «После взлета, на высоте 600 метров, командир воздушного судна доложил о некорректной работе системы наддува, принял решение о возвращении в аэропорт вылета Сургут», — указано в сообщении. Инцидент произошел днем 11 сентября. В пресс-службу UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что самолет, следующий из Сургута (ХМАО) в Бишкек, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с правым генератором. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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