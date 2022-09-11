Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за неисправности

Командир сообщил о некорректной работе системы наддува Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс до Омска, вскоре после взлета был вынужден совершить посадку из-за технической неисправности. Информация об этом опубликована в telegram-канале Aviaincident.

«После взлета, на высоте 600 метров, командир воздушного судна доложил о некорректной работе системы наддува, принял решение о возвращении в аэропорт вылета Сургут», — указано в сообщении. Инцидент произошел днем 11 сентября.



В пресс-службу UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что самолет, следующий из Сургута (ХМАО) в Бишкек, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с правым генератором.

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