Самолет UTair вернулся в Сургут из-за проблем с генератором

Самолет UTair вернулся в аэропорт Сургута из-за проблем с генератором

11 сентября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел вечером 10 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самолет, следующий из Сургута (ХМАО) в Бишкек, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с правым генератором. Информация об этом опубликована в telegram-канале Aviaincident. «Самолет В735/М, RA/73062, рейс UTA769. Экипаж доложил: проблемы с правым генератором, индикация низкого давления, просил связаться с ЦУП авиакомпании. По указанию начальника смены ЦУП Лапотникова следует на аэродром вылета Сургут», — указано в сообщении. Инцидент произошел вечером 10 сентября. В пресс-службу UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что во время полета на рейсе Сургут — Худжанд у самолета UTair отключился генератор. Дальнейший полет прошел без замечаний.

Самолет, следующий из Сургута (ХМАО) в Бишкек, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с правым генератором. Информация об этом опубликована в telegram-канале Aviaincident. «Самолет В735/М, RA/73062, рейс UTA769. Экипаж доложил: проблемы с правым генератором, индикация низкого давления, просил связаться с ЦУП авиакомпании. По указанию начальника смены ЦУП Лапотникова следует на аэродром вылета Сургут», — указано в сообщении. Инцидент произошел вечером 10 сентября. В пресс-службу UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что во время полета на рейсе Сургут — Худжанд у самолета UTair отключился генератор. Дальнейший полет прошел без замечаний.