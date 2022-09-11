11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Перми 70 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике

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Поликлиника. Тюмень, очередь , поликлиника, пациенты, люди в масках
Из пермской поликлиники эвакуировали 70 человек Фото:

В Перми 70 человек эвакуировано из-за возгорания в краевой клинической стоматологической поликлинике. В результате пожара никто не пострадал, подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:01, на место были направлены 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Прибыв на место, пожарные заметили задымление на третьем этаже поликлиники и эвакуировали из здания медицинский персонал и посетителей в количестве 70 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что на третьем этаже загорелась сушилка для рук. До приезда подразделений пожарной охраны огонь был потушен, погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники краевого МЧС устанавливают причины произошедшего.

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В Перми 70 человек эвакуировано из-за возгорания в краевой клинической стоматологической поликлинике. В результате пожара никто не пострадал, подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:01, на место были направлены 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Прибыв на место, пожарные заметили задымление на третьем этаже поликлиники и эвакуировали из здания медицинский персонал и посетителей в количестве 70 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Оказалось, что на третьем этаже загорелась сушилка для рук. До приезда подразделений пожарной охраны огонь был потушен, погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники краевого МЧС устанавливают причины произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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