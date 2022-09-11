В Перми 70 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике

12 сентября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Из пермской поликлиники эвакуировали 70 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми 70 человек эвакуировано из-за возгорания в краевой клинической стоматологической поликлинике. В результате пожара никто не пострадал, подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:01, на место были направлены 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Прибыв на место, пожарные заметили задымление на третьем этаже поликлиники и эвакуировали из здания медицинский персонал и посетителей в количестве 70 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Оказалось, что на третьем этаже загорелась сушилка для рук. До приезда подразделений пожарной охраны огонь был потушен, погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники краевого МЧС устанавливают причины произошедшего.

В Перми 70 человек эвакуировано из-за возгорания в краевой клинической стоматологической поликлинике. В результате пожара никто не пострадал, подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:01, на место были направлены 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Прибыв на место, пожарные заметили задымление на третьем этаже поликлиники и эвакуировали из здания медицинский персонал и посетителей в количестве 70 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Оказалось, что на третьем этаже загорелась сушилка для рук. До приезда подразделений пожарной охраны огонь был потушен, погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники краевого МЧС устанавливают причины произошедшего.