В пермском правительственном медиахолдинге назначили шеф-редактора

Шеф-редактором пермского медиахолдинга «Магма» стал журналист Олег Русских

12 сентября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

«Магма» управляет пермскими радио «Серебряный дождь», «Эхо Москвы», «Звезда» и другими Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новым шеф-редактором пермского медиахолдинга «Магма» стал известный краевой журналист Олег Русских. Он будет заниматься руководством радиостанциями холдинга, развитием информационной службы и взаимодействием между СМИ «Магмы». «Шеф-редактором холдинга „Магма“ назначен Олег Русских, известный пермский журналист. Перед шеф-редактором поставлены задачи развития информационной службы, координация взаимодействия между СМИ холдинга, общее руководство радиостанциями», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Ранее Русских возглавлял редакции сайта «Рифей-Пермь», радио «Солевар», КП-Пермь» и телеканала «УралИнформ-ТВ». Последним местом работы журналиста был портал ProPerm.ru, где он работал несколько лет. На прошлой неделе Русских уволился с портала, но, по его словам, сохранил с ним хорошие отношения. Помимо шеф-редактора в медиахолдинге были назначены: продюсер службы радиовещания — ведущий радио «Эхо Перми» Надежда Каменева и корреспондент по спецпроектам — бывший главред «Нового компаньона» Валерий Мазанов. Ранее стало известно, что близкий к краевым властям медиахолдинг «Магма» получил права на вещание радио «Серебряный дождь» и «Звезда». Помимо этого холдинг управляет радиостанцией «Эхо Перми», газетой «Звезда», деловым изданием «Капитал Weekly» и порталом «Вкурсе.ру».

Новым шеф-редактором пермского медиахолдинга «Магма» стал известный краевой журналист Олег Русских. Он будет заниматься руководством радиостанциями холдинга, развитием информационной службы и взаимодействием между СМИ «Магмы». «Шеф-редактором холдинга „Магма“ назначен Олег Русских, известный пермский журналист. Перед шеф-редактором поставлены задачи развития информационной службы, координация взаимодействия между СМИ холдинга, общее руководство радиостанциями», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Ранее Русских возглавлял редакции сайта «Рифей-Пермь», радио «Солевар», КП-Пермь» и телеканала «УралИнформ-ТВ». Последним местом работы журналиста был портал ProPerm.ru, где он работал несколько лет. На прошлой неделе Русских уволился с портала, но, по его словам, сохранил с ним хорошие отношения. Помимо шеф-редактора в медиахолдинге были назначены: продюсер службы радиовещания — ведущий радио «Эхо Перми» Надежда Каменева и корреспондент по спецпроектам — бывший главред «Нового компаньона» Валерий Мазанов. Ранее стало известно, что близкий к краевым властям медиахолдинг «Магма» получил права на вещание радио «Серебряный дождь» и «Звезда». Помимо этого холдинг управляет радиостанцией «Эхо Перми», газетой «Звезда», деловым изданием «Капитал Weekly» и порталом «Вкурсе.ру».