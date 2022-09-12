Депутат Бессараб назвала категорию россиян, кому проиндексируют пенсии 1 октября

Депутат Госдумы Бессараб: людям, отметившим 80 лет, в октябре проиндексируют пенсию

13 сентября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Индексация произойдет в автоматическом режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «В два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Им не нужно будет подавать заявление, стоять в очередях. Это все делается в автоматическом режиме. Это фиксированная выплата, она в основном по шесть с половиной тысяч. Она увеличится в два раза и пенсии, соответственно, тоже увеличатся. Таким людям должно было исполниться 80 лет в предыдущем месяце», — заявила Светлана Бессараб. Ранее партия ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Также ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева напомнила, что работающие пенсионеры могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав, например, право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

В России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «В два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Им не нужно будет подавать заявление, стоять в очередях. Это все делается в автоматическом режиме. Это фиксированная выплата, она в основном по шесть с половиной тысяч. Она увеличится в два раза и пенсии, соответственно, тоже увеличатся. Таким людям должно было исполниться 80 лет в предыдущем месяце», — заявила Светлана Бессараб. Ранее партия ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Также ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева напомнила, что работающие пенсионеры могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав, например, право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.