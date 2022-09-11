11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Кургане из-за ремонта воду отключат в четырех микрорайонах

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев предупредили о крупном отключении воды Фото:

В Кургане в среду, 14 сентября, воду отключат в четырех микрорайонах города. Причина — врезка водопровода в микрорайоне Керамзитный по улице Железнодорожной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Для врезки водопровода диаметром 315 мм 14 сентября с 9:00 до 24:00 будет полностью ограничено холодное водоснабжение в микрорайонах Утяк, Глинки, Керамзитный и Затобольный. Также воды не будет в промышленной зоне по улице Стройиндустрии», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании. В среду под отключение попадут детские сады №140 «Танюшка», №132 «Лесная сказка», №140 «Незабудка». Не будет воды в трех школах.

В Кургане из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации происходят частые коммунальные аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие три года «Водный Союз» потратит на их модернизацию более 600 млн рублей. Из них около 220 млн рублей израсходуют в этом году.

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В Кургане в среду, 14 сентября, воду отключат в четырех микрорайонах города. Причина — врезка водопровода в микрорайоне Керамзитный по улице Железнодорожной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Для врезки водопровода диаметром 315 мм 14 сентября с 9:00 до 24:00 будет полностью ограничено холодное водоснабжение в микрорайонах Утяк, Глинки, Керамзитный и Затобольный. Также воды не будет в промышленной зоне по улице Стройиндустрии», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании. В среду под отключение попадут детские сады №140 «Танюшка», №132 «Лесная сказка», №140 «Незабудка». Не будет воды в трех школах. В Кургане из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации происходят частые коммунальные аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие три года «Водный Союз» потратит на их модернизацию более 600 млн рублей. Из них около 220 млн рублей израсходуют в этом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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