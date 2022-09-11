В Кургане дети по полгода не могут попасть на прием к окулисту

В Курганской детской поликлинике пациенты полгода не могут попасть на прием к офтальмологу

12 сентября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Пациенты Курганской детской поликлиники жалуются, что на очередь выдают всего два талона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Кургана жалуются, что детям сложно попасть на прием к офтальмологу в детскую поликлинику. К специалисту выдают всего два талона в день, при этом каждый раз за талонами собирается большая очередь, написала пациентка в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Не могу попасть полгода к Н. Забродиной (офтальмолог-косолог) по К. Мяготина 114. Приезжаю к 7, запись в 8:00, народу может 10-15 человек. Когда открывается запись, два талона выдают и все, (и так каждую пятницу), люди опять остаются без талонов. Так уже полгода, как я не могу записаться на консультацию. Онлайн тоже не могу — все занято, на звонки не отвечают, приходится только туда ехать. На лечение тоже в очередь нужно вставать на два месяца вперед, надо еще очередь занять на операцию в Красный крест. До 18 лет мне нужно успеть сделать свою последнюю операцию», — говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы подтверждают проблему. «Я с марта не могу попасть на прием, ребенок на учете стоит. Сегодня, отстояв с 7.30 утра в поликлинике, не взяла талон, так как выдали всего два на очередь из 25 человек. Пошла к ним в кабинет, меня вежливо послали», — написала Ульяна Горденко. «Такая же проблема. Не смогла записать ребенка к данному специалисту. Оператор говорит, что нет записи, а на портале выдает ошибку. В департамент написала жалобу, но нет ответа пока», — пишет Кристина Прусакова. В департаменте здравоохранения ответили, что разберутся в ситуации, если автор поста уточнит информацию, написав в личные сообщения данные ребенка (ФИО, дата рождения) и контактный телефон. URA.RU направило запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент написания материала ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана жалуются, что детям сложно попасть на прием к офтальмологу в детскую поликлинику. К специалисту выдают всего два талона в день, при этом каждый раз за талонами собирается большая очередь, написала пациентка в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Не могу попасть полгода к Н. Забродиной (офтальмолог-косолог) по К. Мяготина 114. Приезжаю к 7, запись в 8:00, народу может 10-15 человек. Когда открывается запись, два талона выдают и все, (и так каждую пятницу), люди опять остаются без талонов. Так уже полгода, как я не могу записаться на консультацию. Онлайн тоже не могу — все занято, на звонки не отвечают, приходится только туда ехать. На лечение тоже в очередь нужно вставать на два месяца вперед, надо еще очередь занять на операцию в Красный крест. До 18 лет мне нужно успеть сделать свою последнюю операцию», — говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы подтверждают проблему. «Я с марта не могу попасть на прием, ребенок на учете стоит. Сегодня, отстояв с 7.30 утра в поликлинике, не взяла талон, так как выдали всего два на очередь из 25 человек. Пошла к ним в кабинет, меня вежливо послали», — написала Ульяна Горденко. «Такая же проблема. Не смогла записать ребенка к данному специалисту. Оператор говорит, что нет записи, а на портале выдает ошибку. В департамент написала жалобу, но нет ответа пока», — пишет Кристина Прусакова. В департаменте здравоохранения ответили, что разберутся в ситуации, если автор поста уточнит информацию, написав в личные сообщения данные ребенка (ФИО, дата рождения) и контактный телефон. URA.RU направило запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент написания материала ответ не поступил.