Челябинка получила травму головы в «Красном&Белом»

На жительницу Челябинска в «Красном&Белом» упала стяжка с водой, и повредила ей голову

Женщине на голову упала упаковка с водой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска получила травму голову в магазине алкосети «Красное&Белое». Как рассказала URA.RU пострадавшая, на нее упала стяжка воды, лежащая на холодильнике. От удара у женщины пошла кровь, врачи зафиксировали сотрясение мозга.

«Стоя возле холодильника с молочной продукцией, я получила удар по голове. Немного придя в себя, я почувствовала, как у меня идет кровь. Я заплакала, закричала. Администратор магазина вызвал скорую помощь, меня отвезли на КТ. По результатам осмотра у врача у меня выявили сотрясение мозга», — рассказала URA.RU женщина.

Позже выяснилось, что женщине на голову упала стяжка бутылок с водой. Сотрудник алкомаркета не убедился, что упаковка нормально стоит на холодильнике. Пару дней из магазина звонили, извинялись и спрашивали, чем могут помочь. Когда же речь зашла о возмещении убытков, связанных с приобретением лекарств, они перестали выходить на связь. Женщина написала заявление в полицию.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Челябинска. Там сообщили, что обращение гражданки зарегистрировано. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе «Красного&Белого» обещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации ответа так и не последовало.