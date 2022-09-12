Терапевт Шишкин объяснил, как правильно измерять температуру

Терапевт Шишкин перечислил самые частые ошибки при измерении температуры

13 сентября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Ртутный градусник нужно держать до 11 минут, считает Валентин Шишкин Фото: Александр Елизаров © URA.RU Частой ошибкой при использовании градусников является несоблюдение времени измерения температуры, а также нарушение инструкции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин. «Наиболее частой ошибкой является несоблюдение времени измерения. Что касается ртутных градусников, в прямой кишке обычно нужно держать до 4 минут, в подмышечной впадине до 7, в ротовой полости до 11 минут. И важно внимательно читать инструкцию. Например, что касается ушных градусников, они высокочувствительные и поэтому очень капризные в плане правильности исполнения измерений. У всех разное строение слуховых проходов, поэтому температура может считываться неверно. Есть пирометры (бесконтактные приборы, — прим. URA.RU), которые измеряют плавающим способом, то есть их нужно водить перед лбом», — объяснил Валентин Шишкин. В беседе с URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов подчеркнул, что несоблюдение инструкции при измерении температуры электронными градусниками может привести к серьезным ошибкам. «Нужно обязательно прочитать инструкцию. Там будет указано, как конкретный термометр работает. Например, есть те, что определяют температуру тела очень быстро, буквально 10-15 секунд, и при этом довольно точно. И в инструкции указано, что сигнал означает, что все, итоговые цифры. Некоторые нужно держать 30-40 секунд. Далее сигнал уведомляет, что прекращено быстрое нарастание температуры и нужно подержать градусник еще 1-2 минуты. И это важно, потому что есть шанс ошибки, причем, на 3-4 градуса. И в целом у электронных термометров есть проблемы с точностью, поэтому их нужно изначально перед использованием проверять», — добавил он. По мнению Водовозова, температурные тест-полоски помогут узнать быстрый результат. «Имеет смысл дома держать температурные тест-полоски, многоразовые на жидких кристаллах. Прикладываются они просто ко лбу. И цвет показывает, повышена температура или нет. Они нужны для того, чтобы очень быстро понять, так как термометром это не сделать. На ртутные и галинстановые, то есть из галлия, индия и олова, нужно 7-10 минут измерения», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частой ошибкой при использовании градусников является несоблюдение времени измерения температуры, а также нарушение инструкции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин. «Наиболее частой ошибкой является несоблюдение времени измерения. Что касается ртутных градусников, в прямой кишке обычно нужно держать до 4 минут, в подмышечной впадине до 7, в ротовой полости до 11 минут. И важно внимательно читать инструкцию. Например, что касается ушных градусников, они высокочувствительные и поэтому очень капризные в плане правильности исполнения измерений. У всех разное строение слуховых проходов, поэтому температура может считываться неверно. Есть пирометры (бесконтактные приборы, — прим. URA.RU), которые измеряют плавающим способом, то есть их нужно водить перед лбом», — объяснил Валентин Шишкин. В беседе с URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов подчеркнул, что несоблюдение инструкции при измерении температуры электронными градусниками может привести к серьезным ошибкам. «Нужно обязательно прочитать инструкцию. Там будет указано, как конкретный термометр работает. Например, есть те, что определяют температуру тела очень быстро, буквально 10-15 секунд, и при этом довольно точно. И в инструкции указано, что сигнал означает, что все, итоговые цифры. Некоторые нужно держать 30-40 секунд. Далее сигнал уведомляет, что прекращено быстрое нарастание температуры и нужно подержать градусник еще 1-2 минуты. И это важно, потому что есть шанс ошибки, причем, на 3-4 градуса. И в целом у электронных термометров есть проблемы с точностью, поэтому их нужно изначально перед использованием проверять», — добавил он. По мнению Водовозова, температурные тест-полоски помогут узнать быстрый результат. «Имеет смысл дома держать температурные тест-полоски, многоразовые на жидких кристаллах. Прикладываются они просто ко лбу. И цвет показывает, повышена температура или нет. Они нужны для того, чтобы очень быстро понять, так как термометром это не сделать. На ртутные и галинстановые, то есть из галлия, индия и олова, нужно 7-10 минут измерения», — подытожил он.