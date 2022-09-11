В Кургане обсуждают условия второго губернаторского срока Шумкова

Инсайдеры и политологи обсуждают условия, при которых Вадим Шумков пойдет на губернаторские выборы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков может принять решение пойти на второй губернаторский срок при условии, если ситуация в стране будет ухудшаться. Таким мнением с URA.RU поделились источники, близкие к региональным властям.

«Шумков пойдет на второй губернаторский срок при условии, если ситуация в стране и регионе будет хуже, чем сейчас. То есть с надеждой, что прошлые недочеты сотрутся на фоне общей экономической стагнации. На данный момент Шумков думает по поводу своей дальнейшей карьеры», — отметил источник из числа чиновников. Другой инсайдер добавил, что глава области в ближайшее время надеется сменить работу. Поэтому, он не строит планы на продолжение карьеры в Курганской области.

Социолог Сергей Ширяев считает, что есть два варианта развития событий. Первый — Шумкова могут отправить на другою территорию, где потребуется его навык антикризисника. Второе — его попросят остаться в Курганской области. «По моему мнению, сейчас рейтинг у Вадима Михайловича достаточно высокий. Вопрос в другом: в каком статусе его видит администрация президента. Вполне возможно, что есть более приоритетное для государства направление, куда его могут отправить. Если так будет, то на выборы в Курганской области он не пойдет», — указал в разговоре с корреспондентом URA.RU Ширяев.

По мнению политолога Александра Безделова, Шумков обречен остаться в регионе. «Есть большие сомнения, что его могут куда-то перевести. Курганская область — непростой регион. Его единственный курс — избирательная кампания в 2024 году [губернаторские выборы]», — заключил эксперт.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуация. На момент публикации ответ не поступил.

Шумков был избран главой региона на сентябрьских выборах в 2019 году. Срок его полномочий истекает в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что Шумков может переехать в Херсонскую область. Такую возможность обсуждали в политических кругах. Также инсайдеры сообщали, что губернатор ищет новую работу в Москве.