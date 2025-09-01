Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении украинского конфликта

Путин выразил благодарность Эрдогану за вклад в урегулировании конфликта
Путин выразил благодарность Эрдогану за вклад в урегулировании конфликта
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Турции за вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом глава государства сообщил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

«Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса на стамбульской площадке. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», — подчеркнул Путин. Он отметил, что с мая прошлого года состоялось три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, которые позволили достичь прогресса по ряду практических гуманитарных вопросов. Трансляция саммита ведется на телеканале «Россия 24».

В рамках визита в КНР президент России принимает участие в саммите ШОС, а также станет гостем парада, посвященного 80-летней годовщине победы Китая в борьбе с японской оккупацией. В расписании Владимира Путина также запланированы отдельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. С места событий ведут репортажи корреспонденты кремлевского пула ura.ru Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

