В Кургане школьники пошли в армейский класс
В среднеобразовательной школе №11 города Кургана сформирован армейский класс. Юными военными курсантами стали пятиклассники, сообщает корреспондент URA.RU.
«В школе №11 в этом году сформирован армейский класс. Он создан на базе пятых классов», — информирует корреспондент.
Юные армейцы выделялись на общешкольной линейке своим внешним видом. На них камуфляжные костюмы и красные береты.
Редакция обратилась за комментариями к администрации школы через паблик в соцсетях. Ответ ожидается.
