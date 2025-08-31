31 августа 2025

В курганской школе №11 ученики пошли в армейский класс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане школьники пошли в армейский класс
В Кургане школьники пошли в армейский класс Фото:
новость из сюжета
День знаний — 2025

В среднеобразовательной школе №11 города Кургана сформирован армейский класс. Юными военными курсантами стали пятиклассники, сообщает корреспондент URA.RU.

«В школе №11 в этом году сформирован армейский класс. Он создан на базе пятых классов», — информирует корреспондент.

Юные армейцы выделялись на общешкольной линейке своим внешним видом. На них камуфляжные костюмы и красные береты.

Редакция обратилась за комментариями к администрации школы через паблик в соцсетях. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В среднеобразовательной школе №11 города Кургана сформирован армейский класс. Юными военными курсантами стали пятиклассники, сообщает корреспондент URA.RU. «В школе №11 в этом году сформирован армейский класс. Он создан на базе пятых классов», — информирует корреспондент. Юные армейцы выделялись на общешкольной линейке своим внешним видом. На них камуфляжные костюмы и красные береты. Редакция обратилась за комментариями к администрации школы через паблик в соцсетях. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...