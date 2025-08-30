День города Шадринска: топ-10 знаменитых горожан, прославивших город

В Курганской области город Шадринск отмечает свою 363-ю годовщину. Шадринцы гордятся историей и культурой малой родины. Уроженцы небольшого и уютного города, окруженного реликтовым бором, прославили родной край далеко за его пределами. Редакция URA.RU в День города вспомнила имена знаменитых шадринцев из разных сфер деятельности.
Александр Лещев
Потомственный купец, инициатор и участник проведения железной дороги Екатеринбург — Шадринск, почетный гражданин города Шадринск. Торговал хлебом, сахаром, гильзами, выделялся активностью и чувством долга, за что не раз избирался гласным Шадринской городской Думы. Был попечителем богаделен, сиротских приютов, народных училищ, тюрем, никогда не жалел денег для процветания родного города и помощи нуждающимся.
В конце 19 века вступила в строй дорога Екатеринбург — Челябинск, и торговля в этих городах начала процветать, а в купеческом Шадринске угасать. Потеряла прежний размах и знаменитая Крестово-Ивановская ярмарка. Купец Лещев колесил с Урала в столицу, добивался приема высокопоставленных особ, тратил на дорогу собственные деньги и все же добился разрешительных бумаг на строительство железной дороги.
На открытии в 1913 году под восторг жителей молодежь вынесла Александра Алексеевича с паровоза на руках. Двадцатилетние хлопоты Лещева увенчались успехом, но забрали все его силы, подорвали здоровье и окончательно разорили. Через год Александр Алексеевич умер.
В память о Лещеве в Шадринске названа улица, а на здании вокзала установлена мемориальная доска: «А.А. Лещеву — строителю железной дороги». Но самым большим памятником Александру Алексеевичу стала ближайшая к Шадринску железнодорожная станция, названная его именем.
Василий Мокеев
Купец, почетный гражданин города Шадринска, 20 лет избирался гласным городской Думы. Построил первую электростанцию и телефонную станцию в городе.
Родился в 1859 году в купеческой семье города Шадринска Пермской губернии. Унаследовал дело отца и успешно торговал бакалейными товарами, мануфактурой и керосином. Василия Яковлевича земляки ценили за справедливость, ответственность и обязательность. Авторитет Мокеева был так высок и незыблем, что десять лет жители Шадринска единогласно избирали его городским головой. Мокеев служил городу безвозмездно, при нем Шадринск славился своей чистотой и ухоженностью. Неудивительно: каждое утро поднимался Василий Яковлевич ни свет, ни заря — в четыре часа — и отправлялся инспектировать состояние дорог, заборов и мостов родного города. Мокеев был грозой нерадивых чиновников и нечистых на руку лавочников: каждую жалобу разбирал лично.
Макеев на собственные деньги построил первую электростанцию и телефонную станцию в Шадринске. Он также помогал в обустройстве городского сада на месте берёзовой рощи: спроектировал и купил оборудование для фонтана. В 1907 году Мокеев купил, отремонтировал здание, в котором открыли мужское семиклассное реальное училище.
Немало жертвовал купец на Шадринскую женскую гимназию и второе мужское приходское училище. В годы неурожая отправлял муку в помощь голодающим сел Шадринского уезда. Благодаря его посредничеству стал известен шадринский пряник. В 2011 году именем Василия Мокеева была названа улица города Шадринска, для которого он так много сделал.
Антонин Капустин
Священнослужитель Русской православной церкви, ученый-византинист, начальник Русской духовной миссии на Святой Земле (1865–1894). В миру — Андрей Иванович Капустин. Прославился созданием «Русской Палестины» — земельной и имущественной собственности России в Святой Земле.
Родился 12 (24) августа 1817 года в селе Батурино Шадринского уезда в многодетной семье потомственного священнослужителя. Образование получил в Далматовском духовном училище, Пермской и Екатеринославской духовных семинариях, Киевской духовной академии. 7 ноября 1845 года пострижен в монашество митрополитом Киевским Филаретом (Амфитеатровым) с наречением имени Антонин.
В Афинах восстановил находившийся в руинах древний храм Ликодиму (св. Никодима, нач. XI в.), ставший русской посольской церковью. На Святой Земле приобрел многочисленные участки с христианскими святынями и археологическими памятниками, где производил археологические раскопки, строил православные храмы, монастыри, приюты для паломников и школы для детей православных арабов. В частности, им были приобретены: земля вокруг Мамврийского дуба близ Хеврона, участок в Айн-Кареме (построен русский Горненский монастырь), на вершине Елеонской горы (построен монастырь с храмом Вознесения и часовней на месте обретения главы св. Иоанна Предтечи). Руководил археологическими раскопками на участке рядом с храмом Воскресения Господня в Иерусалиме (впоследствии построено Александровское подворье с порогом «Судных врат») и строительством церкви в честь Марии Магдалины в Гефсимании. Создал музей при Русской духовной миссии в Иерусалиме. Неоднократно передавал собранные им коллекции рукописей, монет и артефактов российским музеям и духовным учебным заведениям.
За многолетние труды архимандрит Антонин был избран в разное время почетным членом Императорского православного палестинского общества, Императорского археологического общества, Одесского общества истории и древностей, Афинского археологического общества. В селе Батурино установлен памятник архимандриту Антонину (Капустину) — бронзовый бюст рядом со Спасо-Преображенским храмом. В Батурино разбит парк памяти архимандрита Антонина, в центре которого установлена стела — подарок Шадринского отделения Русского географического общества жителям села. Рядом со стелой заложена капсула с землей из Иерусалима
Иван Шадр (Иванов)
Художник и скульптор. Псевдоним Шадр начал использовать с 1908 года в честь родного города. В городе в память о Шадре создан мемориал, ему посвящена одна из экспозиций городского краеведческого музея.
В Шадринске его отец был сезонным рабочим, нанимался на летние стройки и на несколько месяцев уходил из дома. Первое время его сопровождала жена. Будущий скульптор Шадр родился не в городе, а в отдаленной деревне. В 1901 году успешно сдал экзамен по рисунку в Екатеринбургскую художественно-промышленную школу, где учился до 1906 года. Затем обучался на Высших драматических курсах Санкт-Петербургского театрального училища, в рисовальной школе Общества поощрения художеств и Музыкально-драматической школе.
В 1910 году взял себе псевдоним «Шадр» и уехал за границу. Обучался скульптуре в Париже у Огюста Родена и Эмиля Бурделя, а также в Риме в Институте изящных искусств. В 1912 году вернулся в Россию и продолжил обучение в Московском археологическом институте.
Творчество Шадра отличается монументальностью, динамизмом и экспрессией. Его ранние работы, такие как «Рабочий» (1922) и «Булыжник — оружие пролетариата» (1927), отражают революционный дух эпохи. Позднее Шадр создал ряд монументальных скульптур, в том числе «Девушка с веслом» (1936) и «Памятник Петру I» в Ленинграде (установлен посмертно в 1991 году). Стал символом эпохи.
Он был главным мастером довоенной скульптурной ленинианы. За 13 лет он создал 16 скульптурных изображений В. И. Ленина. За выдающиеся заслуги Шадр был удостоен званий Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1932) и Народного художника РСФСР (1941).
Терентий Мальцев
Полевод, автор новаторской системы земледелия, почетный академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.
Родился в бедной крестьянской семье в селе Мальцево Пермской губернии. Учился самостоятельно, постоянно занимался самообразованием. В 1916—1917 годах служил в армии. В 1917—1921 годах находился в Германии в плену, работал на сахарной фабрике. В 1919 году, вместе с другими военнопленными, создал русскую секцию при компартии Германии. После возвращения из плена работал председателем, а затем секретарем сельсовета в селе Мальцево. В 1925 году он организовал сельскохозяйственный кружок, потом с другими односельчанами создал товарищество по совместной обработке земли.
В 1927г из Ленинградского института прикладной ботаники получил посылку с 200 г. пшеницы и просьбой провести сортоиспытательные работы. Пшеница дала хороший урожай и была рекомендована для выращивания в регионе. В результате селекционной деятельности под руководством Терентия Семёновича были выведены и районированы 4 сорта пшеницы — Шадринская, Вера, Курганская-1, Коллективная-2.
Мальцев написал более 20 книг и 200 статей по сельскому хозяйству, экологии и охране природы, философии земледелия и этике, воспитанию подрастающего поколения. За особые заслуги перед народом «в деле сохранения и развития лучших традиций российского крестьянства» Терентий Семенович удостоен звания «Почетный гражданин России».
Константин Носилов
Член Русского географического общества, известный полярный путешественник, этнограф, писатель, журналист.
Родился 29 октября 1858 года в селе Маслянское Шадринского уезда в семье сельского священника. С раннего детства он увлекался рыбной ловлей, охотой, прогулками в окрестностях села. После окончания Далматовского духовного училища поступил в Пермскую духовную семинарию, откуда в 1877 году был исключен за выступления против строгостей казенного режима. С этого времени начались путешествия Носилова по Уралу и Крайнему Северу.
Три зимовки Носилов провел на Новой Земле, где вел геологические и стационарные метеонаблюдения, нанес на карту 300 верст незакартированной местности. Изучил ненецкий язык, организовал первую школу для ненцев. Жил на полуострове Ямал, изучал природу и быт населения Алтая и Восточного Казахстана, путешествовал по странам Западной Европы, Средней Азии, Ближнему и Дальнему Востоку. О своих впечатлениях он рассказывал в этнографических статьях, очерках и рассказах. За проведенные исследовательские работы Носилову было присвоено звание члена-корреспондента Уральского общества любителей естествознания, члена-сотрудника Российского географического общества, действительного члена Минералогического общества. Его именем названы гора и ручей на берегу пролива Маточкин Шар на Новой Земле. Имя Носилова включено в знаменитый Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и Е.А. Эфрона, изданный в Санкт-Петербурге в 1897 году.
В 1895 году на реке Исеть в 10 километрах от Шадринска Носилов построил дачу, которую назвал Находка. Здесь он написал многие произведения, которые печатались в газетах и журналах, выходили отдельными сборниками. Носилов был патриотом своей малой родины. Он передал Шадринскому научному обществу большую часть своей библиотеки и много научного материала.
Владимир Бирюков
Ураловед, краевед, лексикограф, музеевед, архивовед, археолог, историк, фольклорист, автор более 10 книг, член Союза писателей СССР.
Родился в селе Першинском Шадринского уезда. Окончил Пермскую духовную семинарию, Казанский ветеринарный институт, Московский археологический институт, учился в Московском сельскохозяйственном институте и на историко-филологическом факультете Томского университета. В 1910 году организовал первый на Урале сельский краеведческий музей в селе Першинском. В декабре 1917 года организовал и возглавил Шадринское научное хранилище, которое включало в себя краеведческий музей, художественную галерею, научную библиотеку и местный архив.
В 1920 году историко-филологический факультет Пермского университета избрал Бирюкова на должность заведующего музеем древностей. В 1923 году Бирюков был избран сначала членом-корреспондентом, а потом действительным членом Центрального бюро краеведения при Академии наук СССР. В 1931–37 годах жил в Свердловске, работал учёным секретарём Уральского областного бюро краеведения, читал лекции в Свердловском педагогическом институте. В 1938 году вернулся в Шадринск. С 1939 года читал лекции по уральскому фольклору и древнерусской литературе в Шадринске, в Свердловском и Челябинском педагогических институтах. Собирая произведения народной словесности, Бирюков подготовил «Словарь народного языка на Урале». В 1955 году стал членом Союза писателей СССР.
Федор Бронников
Русский художник, профессор исторической живописи. В завещании передал Шадринску свыше 300 картин, эскизов, рисунков и 40 тысяч рублей для основания здесь художественной школы. Желание живописца было выполнено только в советское время.
Родился в Шадринске в 1827 году. С детских лет увлекался рисованием, первые уроки живописи дал отец. После смерти отца в 16 лет отправился в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Академию художеств, но его не приняли. Тогда он стал учеником в гравёрной мастерской ксилографа Е. Е. Бернардского. В 1853 году окончил Императорскую Академию художеств с большой золотой медалью за картину «Божия матерь — всех скорбящих радость». В 1854 году отправился за границу пенсионером Академии и поселился в Риме. Там у него была своя студия.
В 1863 году привез в Россию большое полотно «Квестор, читающий смертный приговор сенатору Тразею Пету», получил звание профессора исторической живописи. В 1873 году вступил в Товарищество передвижных художественных выставок и экспонировал свои работы. В 1878 году создал полотно «Проклятое поле» — трагический живописный рассказ о жестокой расправе рабовладельцев-патрициев над рабами. В 1870–80-е годы писал также картины на сюжеты современной ему Италии. Награжден орденом Святой Анны III степени, стал командором одного из итальянских орденов. Известные работы Бронникова — «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу», «Освящение гермы», «Проклятое поле» и другие — находятся в Государственной Третьяковской галерее.
В 1992 году в Шадринске было построено новое здание Детской художественной школы, получившей имя Ф.А. Бронникова. В 2012 году на углу фасада здания школы была открыта скульптура памяти Фёдора Андреевича Бронникова и памятная доска.
Валерий Бурков
Авиационный военный штурман, полковник запаса, Герой Советского Союза. Известен также как автор-исполнитель песен, посвященных событиям Афганской войны и воинам-интернационалистам.
Родился 26 апреля 1957 года в городе Шадринске Курганской области. В 1978 году окончил Челябинское высшее военное авиационное Краснознамённое училище штурманов, стал штурманом-оператором дальней авиации. С января 1984 года участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика. Был тяжело ранен: подорвался на мине и потерял обе ноги. Пройдя курс реабилитации и научившись ходить на протезах, смог вернуться в строй. В 1988 году окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжил службу в Главном штабе ВВС, впоследствии получил звание полковника. В октябре 1991 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Работал советником президента РСФСР по делам инвалидов и председателем Координационного комитета по делам инвалидов при президенте РСФСР. До декабря 1993 года — советник президента Российской Федерации по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2004 году победил на выборах в Курганскую областную думу IV созыва по Железнодорожному избирательному округу №4. Работал в составе комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике и комитета по экономической политике. В 2016 году принял монашество с именем Киприан. Монашескую службу нес в православном мужском монастыре города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области Кыргызстана (Свято-Казанское мужское Архиерейское подворье).
Алла Важенина
Мастер спорта России международного класса по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Победитель XXIX летних Олимпийских игр в Пекине, медаль завоевала в составе сборной Казахстана.
Родилась в Шадринске в 1983 году. В 14 лет начала заниматься в Шадринской СДЮСШОР. В 2005 году с отличием окончила Шадринский государственный педагогический институт, получила квалификацию учителя информатики и экономики. В 2007 году Федерация тяжелой атлетики России отказалась брать Аллу на летнюю Олимпиаду, и Важенина стала выступать по лицензии Республики Казахстан. В составе сборной Казахстана она завоевала серебряную медаль XXIX летних Олимпийских игр в Пекине, 2008 год. Но решением Международного олимпийского комитета от 12 января 2017 года результат китаянки Цао Лэй, завоевавшей золотую медаль XXIX летних Олимпийских игр, был аннулирован, и золотая медаль перешла к Алле Важениной. Награждена орденом «Парасат» (Орден Благородства). В декабре 2013 года Важенина в качестве факелоносца участвовала в Эстафете Олимпийского огня в городе Шадринске.
После завершения спортивной карьеры Алла Важенина работала директором Государственного казенного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (ГКУДО «ОДЮСАШ») в городе Шадринске. С 10 мая по 30 октября 2023 года занимала должность руководителя Комитета физической культуры, спорта и туризма при администрации города Шадринска. С 15 ноября 2023 года работает начальником Управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинского (ЯНАО).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!