18 июля 2025

Какие изменения грядут для дачников и садоводов: что стало разрешено и за что могут дать срок

Дачники не смогут законно заниматься бизнесом на своих участках
© Служба новостей «URA.RU»
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Цель законопроекта - укрепить продовольственную безопасность и сократить число незаконных бизнесов на участках
Цель законопроекта - укрепить продовольственную безопасность и сократить число незаконных бизнесов на участках Фото:

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, который предполагает установление запретов на ведение коммерческой деятельности на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. В настоящее время данный документ проходит процедуру третьего чтения, сообщается на сайте ГД. Подробнее о том, какие изменения ждут дачников — в материале URA.RU.

Уточнение терминологии и понятий

В рамках законопроекта вводятся четкие определения таких понятий, как «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки» (сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни, колодцы, кроме конструкций, встроенных в жилые дома) и «имущество общего пользования» (электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, дороги, детские площадки, очистные сооружения для защиты экологии). Это позволит устранить неоднозначности в действующем законодательстве и облегчит процедуру разрешения возможных споров. Дополнительно устанавливается, что минимальные и максимальные размеры участков будут определяться на уровне субъектов Российской Федерации, а не федеральными органами власти.

Запрет коммерческой деятельности

Проект закона предусматривает запрет на строительство гостевых домов, хостелов, многоквартирных жилых домов, а также на размещение складских помещений, автостоянок и иных объектов коммерческого назначения, не связанных с сельскохозяйственным производством, на территории садовых участков. Эти меры направлены на предотвращение «ползучей урбанизации» и сохранение целевого назначения земель .

Правила использования участков

Разделение земельных участков допускается исключительно при условии сохранения их целевого использования. В частности, не допускается продажа участков без построек, если это приводит к невозможности дальнейшего ведения садоводства. Формирование новых участков должно осуществляться только через утвержденный проект межевания, что исключает произвольное перераспределение земель.

Защита сельхозугодий и продовольственной безопасности

Законопроект запретит создание садоводческих участков на землях, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, а также на территориях населенных пунктов, где ведение садоводства не предусмотрено градостроительной документацией. Законопроект будет препятствовать перепрофилированию земель под коммерческие цели. Вместе с тем, граждане сохраняют право выращивать сельскохозяйственные культуры, а также содержать птицу и кроликов для собственных нужд.

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Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, который предполагает установление запретов на ведение коммерческой деятельности на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. В настоящее время данный документ проходит процедуру третьего чтения, сообщается на сайте ГД. Подробнее о том, какие изменения ждут дачников — в материале URA.RU. Уточнение терминологии и понятий В рамках законопроекта вводятся четкие определения таких понятий, как «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки» (сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни, колодцы, кроме конструкций, встроенных в жилые дома) и «имущество общего пользования» (электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, дороги, детские площадки, очистные сооружения для защиты экологии). Это позволит устранить неоднозначности в действующем законодательстве и облегчит процедуру разрешения возможных споров. Дополнительно устанавливается, что минимальные и максимальные размеры участков будут определяться на уровне субъектов Российской Федерации, а не федеральными органами власти. Запрет коммерческой деятельности Проект закона предусматривает запрет на строительство гостевых домов, хостелов, многоквартирных жилых домов, а также на размещение складских помещений, автостоянок и иных объектов коммерческого назначения, не связанных с сельскохозяйственным производством, на территории садовых участков. Эти меры направлены на предотвращение «ползучей урбанизации» и сохранение целевого назначения земель . Правила использования участков Разделение земельных участков допускается исключительно при условии сохранения их целевого использования. В частности, не допускается продажа участков без построек, если это приводит к невозможности дальнейшего ведения садоводства. Формирование новых участков должно осуществляться только через утвержденный проект межевания, что исключает произвольное перераспределение земель. Защита сельхозугодий и продовольственной безопасности Законопроект запретит создание садоводческих участков на землях, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, а также на территориях населенных пунктов, где ведение садоводства не предусмотрено градостроительной документацией. Законопроект будет препятствовать перепрофилированию земель под коммерческие цели. Вместе с тем, граждане сохраняют право выращивать сельскохозяйственные культуры, а также содержать птицу и кроликов для собственных нужд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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