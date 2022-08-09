В Кургане обсуждают переезд губернатора Шумкова

В Кургане заговорили о возможном переезде губернатора Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков может переехать в Херсонскую область. Такую возможность обсуждают в политических кругах. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, близких к властям региона. Другие инсайдеры из политических кругов отмечают, что переезд Шумкова маловероятен.

«Шумков может занять пост главы Херсонской области. Возможно, переезд произойдет осенью, после выборных кампаний», — поделились предположениями инсайдеры. Другой источник из политических элит считает такое развитие событий маловероятным. По его данным, обсуждают, что возможным кандидатом на пост главы Херсонской области является губернатор Оренбуржья Денис Паслер. «Паслер второй раз за месяц посетил Луганскую народную республику. Активно заявляет там о себе», — отметил инсайдер.

В пресс-службе правительства Оренбургской области URA.RU сообщили, что слухи не комментируют. «Никаких фактов и документов по этому поводу нет, поэтому комментировать нечего», — уточнили в оренбургском правительстве. Получить оперативный комментарий в администрации Херсонской области URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет их действующих контактных телефонов.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать информацию о возможном переезде Шумкова и уточнить, поступали ли губернатору предложения о смене работы. На момент публикации ответ не поступил.

В сентябре прошлого года источники URA.RU сообщали, что Шумков может покинуть пост главы Курганской области. Тогда инсайдеры рассказывали, что его кандидатуру рассматривали в качестве губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В департаменте общественных и внешних связей ХМАО уточнили, что слухи не комментируют.

Вооруженные силы РФ освободили Херсонскую область в ходе специальной операции, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Она проходит с 24 февраля. Как объяснял президент России Владимир Путин, одна из ее задач — защита признанных республик Донбасса.