В Кургане обсуждают, что Шумков ищет новую работу в Москве

Губернатор Вадим Шумков часто бывает в столице и ведет переговоры с федеральными министрами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В политических кругах Курганской области обсуждают, что губернатор региона Вадим Шумков часто бывает в Москве и общается с представителями федеральных структур. Один инсайдер из числа политических элит сообщили URA.RU, что Шумков таким образом пытается найти новую работу. Другой источник добавил, что общение с федеральными министрами — это часть работы губернатора.

«Шумков в последнее время очень активно себя проявляет в Москве. Летает в столицу на встречи с министрами. Ведет телефонные переговоры с федеральными высокопоставленными чиновниками. Так он пытается себя зарекомендовать и найти работу в Москве», — отметил один из источников из числа политэлит.

Другой инсайдер из числа высокопоставленных региональных чиновников считает, что в этом нет ничего удивительного — переговоры с федеральными министрами в Москве является частью работы главы региона. «Любой губернатор лоббирует интересы своего региона в Москве. Шумков — не исключение. Он понимает, что регион нужно продвигать на федеральном уровне. Это все помогает привлекать дополнительное финансирования», — уточнил источник из политических кругов.

С этим мнением согласен политолог Александр Безделов. В разговоре с корреспондентом URA.RU он подчеркнул, что переход курганского губернатора на работу в Москву исключен. По его словам, все коллеги Шумкова много времени проводят в столице. «В данный момент ситуация с бюджетами не самая стабильная. Есть определенные экономические потери во всех регионах. И активизация губернатора Шумкова в федеральных структурах — объяснима и связана с решением текущих вопросов», — заключил Безделов.

Одни из последних встреч, которые курганский губернатор провел в Москве, были с министром просвещения Сергеем Кравцовым, главой министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Активно Шумков контактирует с вице-премьером Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Решетниковым.

В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в политических кругах обсуждали возможный переезд Шумкова в Херсонскую область. Некоторые инсайдеры из числа высокопоставленных политиков подчеркивали, что это маловероятно.