Стипендии и льготы для студентов: кому и что положено в 2025 году

У студентов средних профессиональных и высших учебных заведений в России есть немало привилегий. В этот список входят различные стипендии, многочисленные льготы и пособия. В том числе — скидки на проезд, ежемесячные выплаты, гранты, отсрочка от армии. О том, что положено студентам в России — в материале URA.RU.
Кому положены
В России стимулирующие выплаты положены студентам, которые обучаются в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Чтобы получить пособия, необходимо учиться впервые в учреждении, которое имеет госаккредитацию. В период получения второго высшего образование эти привилегии получить будет невозможно.
Стипендии и гранты для студентов в 2025 году
Выплаты студентам можно поделить на две группы: к первой относятся стипендии за успехи в учебе, а ко второй — социальные пособия.
Государственная академическая стипендия
Эту стипендию назначают при сдаче экзаменов без троек и задолженностей по любому из предметов. Минимальный размер такой стипендии для студентов, получающих высшее образование, составляет 2056 руб., а для учащихся ссузов — 539 руб. Учреждения имеют право повышать стипендию самостоятельно.
Стипендия президента РФ
Молодым ученым в возрасте до 35 лет и аспирантам положены ежемесячные стипендии в размере 75 тыс. рублей согласно Указу Президента РФ от 27 ноября 2023 г. N 902. Кандидаты должны заниматься перспективной научно-исследовательской деятельностью по направлениям модернизации российской экономики, писать научные статьи в авторитетные журналы. На получение стипендии их кандидатуры выдвигаются научными руководителями. Общее число лиц, получающих эту выплату, не должно превышать две тысячи человек ежегодно.
Стипендия правительства РФ
Для того, чтобы претендовать на стипендию, учрежденную правительством РФ, необходимо обучаться по направлениям, относящимся к приоритетным сферам. С 1 сентября 2025 года размер стипендии составит 20 тыс. руб. Деньги будут выплачиваться ежемесячно в течение года 5700 обучающимся на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1861»О стипендии Правительства РФ для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования».
Именные стипендии
Именные стипендии чаще всего положены учащимся узкоспециализированных направлений. Среди них:
- стипендия имени В.И. Вернадского назначается студентам, занимающимся экологическими и топливно-энергетическим проблемами. Студенты и магистранты получают 5 тыс. руб./мес., аспиранты — 9 тыс. руб./мес., докторанты — 15 тыс. руб./мес.;
- стипендия Владимира Потанина назначается по итогам конкурса студентам магистратуры, обучающимся в 75 вузах-партнерах. Сумма — 25 тыс. руб. ежемесячно;
- стипендия имени А.А. Вознесенского назначается студентам, начиная со второго курса, и магистрантам, занимающимся литературным творчеством и журналистикой. Выплата — 15 тыс. руб./мес.;
С 1 сентября 2025 года Минпросвещения России запустило новые именные стипендии. Они будут присуждаться лучшим студентам педвузов на основе конкурсного отбора. Размер составит 15 000 рублей.
Новые именные стипендии с 2025 года:
- имени А.С. Макаренко – за успехи в области педагогических программ;
- имени В.А. Сухомлинского – за успехи в математики, физике, информатике;
- имени К.Д. Ушинского – за успехи в области биологии, химии, географии;
- имени Л.С. Выготского – за успехи в области искусства, физкультуры;
- имени Н.М. Карамзина – за успехи в области истории, права.
Социальные выплаты студентам в 2025 году
Государственная социальная стипендия
Социальная стипендия подразделяется на стандартную и повышенную. Стандартную получают студенты, относящиеся к льготным категориям, независимо от их академической успеваемости. Минимальная сумма такой стипендии для обучающихся в высших учебных заведениях составляет 3104 руб., в колледжах — 809 руб.
Повышенная социальная стипендия в 2025 году — 14 375 руб. На нее имеют право льготники, которые учатся на «хорошо» и «отлично». При этом каждое учебное учреждение самостоятельно определяет размер выплат.
Выплату также получают студентам, не достигшие 20-летнего возраста, если их единственный родитель является инвалидом I группы. Размер выплаты устанавливается образовательным учреждением самостоятельно, однако он не может быть меньше величины прожиточного минимума.
Полное государственное обеспечение
Государственное обеспечение включает бесплатные питание, одежду, проезд, учебники, медицинскую помощь. Такой вид поддержки получают:
- до 18 лет — дети-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей;
- от 18 до 23 лет — студенты, потерявшие родителей во время обучения.
Каждый регион устанавливает выплаты самостоятельно. Поддержка оказывается до конца обучения и не приостанавливают во время академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком.
Единовременная выплата
Студент бюджетного отделения может запросить материальную помощь в случае смерти близкого родственника, потери имущества, тяжелой болезни, рождения ребенка. Для получения выплаты нужно предоставить документы, подтверждающие кризисную ситуацию: свидетельства, чеки, акты. Размер материальной помощи не фиксирован и зависит от размера фонда материальной помощи, количества поданных заявлений и степени нуждаемости студента.
Пенсия по потере кормильца
Поддержка, рассчитанная на неработающих студентов очного отделения, потерявших одного или обоих родителей. Пенсию выплачивают до достижения студентом 23-летия. Сумма для потерявших одного родителя — 8824 руб., обоих — 17 648 руб. Оформить выплату можно через портал госуслуг либо в МФЦ или Социальном фонде.
Льготы для студентов в 2025 году
Студентам также предоставляются льготы, включающие бесплатное посещение музеев и театров. Перечень может варьироваться в зависимости от региона, а также устанавливаться непосредственно образовательными учреждениями.
Льготы на проезд
Право на льготный проезд в общественном транспорте устанавливается на региональном уровне. В Москве, к примеру, оформить такую льготу возможно посредством получения карты москвича. Пригородные перевозки, в том числе поездки на электричках, могут обойтись на 50% дешевле, если соответствующее решение принято региональными властями. Для поездов дальнего следования предусмотрены скидки в размере 25% от стоимости билета.
Льготы работающим студентам
Студенты, совмещающие обучение с работой, могут получить учебный отпуск, сокращенный рабочий день, а также на компенсацию расходов на проезд к месту учебы. Однако условия предоставления льгот зависят от формы обучения. К примеру, обучающимся по очной форме в организациях среднего профессионального образования предоставляются 10 дней отпуска без сохранения заработной платы для прохождения промежуточной аттестации и до двух месяцев — для итоговой аттестации.
Студенты заочного или вечернего отделения среднего профессионального образования могут рассчитывать на оплачиваемый учебный отпуск продолжительностью до 30 дней. Для студентов вузов, обучающихся очно, предусмотрен неоплачиваемый отпуск длительностью 15 дней для прохождения промежуточной аттестации. Отпуск до месяца они могут получить для сдачи государственных итоговых экзаменов.
С 1 января 2025 года учащиеся вузов и колледжей могут обратиться в центр занятости за помощью в поиске стажировки и дальнейшего трудоустройства. Также студенты заочной и вечерней форм обучения могут воспользоваться правом на сокращенную рабочую неделю, а также на компенсацию расходов на проезд к месту учебы один раз в год. Для оформления этих льгот необходимо получить в деканате учебного заведения справку, подтверждающую факт и сроки обучения, и предоставить ее работодателю.
Льготы в сфере здравоохранения
Начиная с 19 лет, студенты обязаны проходить бесплатные профилактические медицинские осмотры. С достижением 21 года появляется возможность пройти диспансеризацию на добровольной и безвозмездной основе. Студенты имеют право сделать прививки как в поликлинике, так и в медкабинете учебного заведения.
Льготы для студентов-родителей
Студентам-родителям можно получить единовременную материальную помощь, размер которой устанавливает руководство учебного заведения. Молодые мамы также могут взять академический отпуск. С 1 января 2025 года студенты с несовершеннолетними детьми могут получать ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 22 128 рублей.
Кроме того, есть региональные поддержки. К примеру, в Москве ежемесячно выплачивают компенсацию роста стоимости продуктов питания в размере 2 625 руб. Ее можно оформить, если оба родителя учатся очно и их ребенок младше трех лет.
Планируется, что пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения будет начисляться в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе по месту прописки или фактического проживания. Средний размер пособия составит 90 202 рубля. Получить его сможет только студентка, ставшая матерью.
Право на отсрочку от армии
Студенты-очники вузов и средне-специальных учебных заведений имеют право на отсрочку от призыва и мобилизации на все время обучения (ст. 24 закона № 53-ФЗ).
Не дают отсрочку тем, кто:
- получает второе образование;
- учится в заведениях без государственной аккредитации;
- отчислен из учебного заведения;
- учится на заочном или вечернем факультете.
Налоговые льготы
Студенты, обучающиеся на платном обучении очной и заочной формы имеют право получить налоговый вычет и вернуть часть денежных средств, потраченных на обучение. Работающие студенты также могут вернуть част денег из удержанного с их зарплаты НДФЛ.
Льготы на жилье
Студенты очных отделений среднего и высшего образования могут жить в общежитии в течение всей учебы. Заочники также могут воспользоваться жильем в период сессий.
Выплаты для иностранных студентов
Если иностранный студент учится по квоте Министерства науки и высшего образования, то ему будут начислять стипендию вне зависимости от успеваемости на протяжении всего обучения. Также иностранцы могут получать академическую и другие стипендии на общих условиях.
Если студенты оказались в трудной жизненной ситуации и остались без попечения родителей или одного из них, то они могут претендовать на пенсию по утрате кормильцев, которая будет им выплачиваться до 23 лет. Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца в 2025 году — 8824,08 руб.
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