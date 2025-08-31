31 августа 2025

В Кургане дети, которых видели перед пожаром на трубах, объяснили свои действия. Видео

Пожар на трубах случился в Кургане 31 августа (архивное фото)
Пожар на трубах случился в Кургане 31 августа (архивное фото) Фото:

В Заозерном районе Кургане 31 августа горели пластиковые трубы. Дети, которых видели перед пожаром, объяснили, что там делали.

«Дети, которые подожгли трубы в Заозерном — дали свой комментарий», — утверждается в tg-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено видео, на котором очевидцы спрашивают детей о последствиях пожара. 

Ранее URA.RU сообщало, что перед пожаром на трубах заметили детей. Затем возник пожар и приехали сотрудники МЧС.

