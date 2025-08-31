Пожар на трубах случился в Кургане 31 августа (архивное фото)
В Заозерном районе Кургане 31 августа горели пластиковые трубы. Дети, которых видели перед пожаром, объяснили, что там делали.
«Дети, которые подожгли трубы в Заозерном — дали свой комментарий», — утверждается в tg-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено видео, на котором очевидцы спрашивают детей о последствиях пожара.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПеред пожаром на трубах в Кургане заметили подростков. Фото
Ранее URA.RU сообщало, что перед пожаром на трубах заметили детей. Затем возник пожар и приехали сотрудники МЧС.
