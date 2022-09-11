Соратнику экс-мэра Челябинска вынесли приговор

12 сентября 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Сергей Репринцев получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-руководителя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева, работавшего при мэре Евгении Тефтелеве, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Центральный районный суд 12 сентября приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. «С учетом установленных в заседании обстоятельств дела, суд квалифицировал действия Репринцева по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1,5 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. В 2017 году Репринцев возглавил комитет по градостроительству мэрии Челябинска. На тот момент главой города был Евгений Тефтелев, с которым Репринцев познакомился во время совместной работы в Магнитогорске. Некоторое время Репринцев исполнял обязанности вице-мэра по строительству. Из мэрии он уволился в январе 2020 года, а через год стал фигурантом уголовного дела. Его бывший руководитель Тефтелев был задержан ФСБ и, впоследствии, осужден за взятки. Суд на Репринцевым стартовал в марте 2022 года.

Экс-руководителя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева, работавшего при мэре Евгении Тефтелеве, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Центральный районный суд 12 сентября приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. «С учетом установленных в заседании обстоятельств дела, суд квалифицировал действия Репринцева по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1,5 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. В 2017 году Репринцев возглавил комитет по градостроительству мэрии Челябинска. На тот момент главой города был Евгений Тефтелев, с которым Репринцев познакомился во время совместной работы в Магнитогорске. Некоторое время Репринцев исполнял обязанности вице-мэра по строительству. Из мэрии он уволился в январе 2020 года, а через год стал фигурантом уголовного дела. Его бывший руководитель Тефтелев был задержан ФСБ и, впоследствии, осужден за взятки. Суд на Репринцевым стартовал в марте 2022 года.