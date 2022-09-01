США сорвали участие Колокольцева в саммите ООН

Постпред РФ при ООН Небензя: США отказали выдать визы делегации РФ с главой МВД Колокольцевым

01 сентября 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

США не выдали делегации Владимира Колокольцева визы Фото: Официальный сайт Президента РФ США сорвали участие главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН. Российской делегации не выдали визы, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы», — заявил Небензя на саммите, трансляция ведется на сайте ООН. Он напомнил США, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а обязанность. Ранее в МИД РФ сообщали, что надеются на то, что США своевременно обеспечат делегацию визами для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, пишет RT.

США сорвали участие главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН. Российской делегации не выдали визы, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы», — заявил Небензя на саммите, трансляция ведется на сайте ООН. Он напомнил США, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а обязанность. Ранее в МИД РФ сообщали, что надеются на то, что США своевременно обеспечат делегацию визами для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, пишет RT.