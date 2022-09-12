12 сентября 2022

Бренд Lada восстанавливает позиции лидера продаж в Перми

Дилеры заявили о восстановлении спроса на отечественные авто в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон ЛАДА. Челябинск, лада, автомобиль, веста, ваз, автопром
По сравнению с весной летом Lada и УАЗ продавались чаще Фото:

Дилеры заявили о реанимации спроса на отечественные авто в Перми. Lada, которая всегда была лидером продаж в Пермском крае, восстанавливает свои позиции. Если в мае число поставленных на учет автомобилей бренда было около двухсот, то в августе цифра приблизилась к шести сотням. Аналогичная ситуация наблюдалась с УАЗ: продажи выросли с двух машин в мае до 11 в августе, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на данные дилеров.

«Дилеры объясняют постепенную стабилизацию ситуации восстановлением спроса на отечественные автомобили за счет перезапуска государственных программ льготного автокредитования, а также укреплением позиций китайского автопрома. Открывшаяся в мае возможность параллельного импорта европейских иномарок, по их словам, мало изменила ситуацию из-за сложности и дороговизны таких поставок», — передает издание.

В целом, отмечают дилеры, падение пермского авторынка замедлилось. Для сравнения: весной продажи новых авто в Пермском крае снижались более чем на 80%, то к сентябрю — на 55%. По данным аналитиков агентства «Автостат», в августе в регионе было зарегистрировано 922 новых автомобиля, это на 55,% (или на 1137 машин) меньше, чем в августе прошлого года. Небольшой рост поставленных на учет машин в последнем месяце лета показали бренды Dongfeng, Infiniti, Exeed, Haval и Jac. Существенно в августе сократилось число регистрации новых авто брендов Mercedes-Benz, Lexus, Skoda, Toyota и Volkswagen.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Дилеры заявили о реанимации спроса на отечественные авто в Перми. Lada, которая всегда была лидером продаж в Пермском крае, восстанавливает свои позиции. Если в мае число поставленных на учет автомобилей бренда было около двухсот, то в августе цифра приблизилась к шести сотням. Аналогичная ситуация наблюдалась с УАЗ: продажи выросли с двух машин в мае до 11 в августе, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на данные дилеров. «Дилеры объясняют постепенную стабилизацию ситуации восстановлением спроса на отечественные автомобили за счет перезапуска государственных программ льготного автокредитования, а также укреплением позиций китайского автопрома. Открывшаяся в мае возможность параллельного импорта европейских иномарок, по их словам, мало изменила ситуацию из-за сложности и дороговизны таких поставок», — передает издание. В целом, отмечают дилеры, падение пермского авторынка замедлилось. Для сравнения: весной продажи новых авто в Пермском крае снижались более чем на 80%, то к сентябрю — на 55%. По данным аналитиков агентства «Автостат», в августе в регионе было зарегистрировано 922 новых автомобиля, это на 55,% (или на 1137 машин) меньше, чем в августе прошлого года. Небольшой рост поставленных на учет машин в последнем месяце лета показали бренды Dongfeng, Infiniti, Exeed, Haval и Jac. Существенно в августе сократилось число регистрации новых авто брендов Mercedes-Benz, Lexus, Skoda, Toyota и Volkswagen.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...