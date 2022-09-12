12 сентября 2022

Курганцы нашли снаряд и вызвали росгвардейцев

В Курганской области сотрудники Росгвардии взорвали найденный жителями снаряд
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудников курганской Росгвардии вызвали для того, чтобы обезвредить найденный снаряд Фото:

В селе Подгорное Притобольного района (Курганская область) сотрудники Росгвардии после вызова местных жителей прибыли и уничтожили артиллерийский снаряд. Информацию сообщили в пресс-службе курганского управления Росгвардии.

«В Притобольном районе Курганской области взрывотехники ОМОН „Скиф“ обследовали артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в районе села Подгорное», — сообщается на сайте ведомства. Саперы после осмотра снаряда установили, что это был 76-мм снаряд времен Гражданской войны.

Старый боеприпас с головным взрывателем сильно заржавел. Во избежание опасности, саперы взорвали снаряд вдали от населенного пункта.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Кетовского района обнаружили в лесу сотни снарядов. О находке специалистам сообщили грибники.

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В селе Подгорное Притобольного района (Курганская область) сотрудники Росгвардии после вызова местных жителей прибыли и уничтожили артиллерийский снаряд. Информацию сообщили в пресс-службе курганского управления Росгвардии. «В Притобольном районе Курганской области взрывотехники ОМОН „Скиф“ обследовали артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в районе села Подгорное», — сообщается на сайте ведомства. Саперы после осмотра снаряда установили, что это был 76-мм снаряд времен Гражданской войны. Старый боеприпас с головным взрывателем сильно заржавел. Во избежание опасности, саперы взорвали снаряд вдали от населенного пункта. Ранее URA.RU сообщало, что жители Кетовского района обнаружили в лесу сотни снарядов. О находке специалистам сообщили грибники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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