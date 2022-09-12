Курганцы нашли снаряд и вызвали росгвардейцев

В Курганской области сотрудники Росгвардии взорвали найденный жителями снаряд

Сотрудников курганской Росгвардии вызвали для того, чтобы обезвредить найденный снаряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Подгорное Притобольного района (Курганская область) сотрудники Росгвардии после вызова местных жителей прибыли и уничтожили артиллерийский снаряд. Информацию сообщили в пресс-службе курганского управления Росгвардии.

«В Притобольном районе Курганской области взрывотехники ОМОН „Скиф“ обследовали артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в районе села Подгорное», — сообщается на сайте ведомства. Саперы после осмотра снаряда установили, что это был 76-мм снаряд времен Гражданской войны.

Старый боеприпас с головным взрывателем сильно заржавел. Во избежание опасности, саперы взорвали снаряд вдали от населенного пункта.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Кетовского района обнаружили в лесу сотни снарядов. О находке специалистам сообщили грибники.