Курганцы нашли снаряд и вызвали росгвардейцев

В селе Подгорное Притобольного района (Курганская область) сотрудники Росгвардии после вызова местных жителей прибыли и уничтожили артиллерийский снаряд. Информацию сообщили в пресс-службе курганского управления Росгвардии.
«В Притобольном районе Курганской области взрывотехники ОМОН „Скиф“ обследовали артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в районе села Подгорное», — сообщается на сайте ведомства. Саперы после осмотра снаряда установили, что это был 76-мм снаряд времен Гражданской войны.
Старый боеприпас с головным взрывателем сильно заржавел. Во избежание опасности, саперы взорвали снаряд вдали от населенного пункта.
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В селе Подгорное Притобольного района (Курганская область) сотрудники Росгвардии после вызова местных жителей прибыли и уничтожили артиллерийский снаряд. Информацию сообщили в пресс-службе курганского управления Росгвардии. «В Притобольном районе Курганской области взрывотехники ОМОН „Скиф“ обследовали артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в районе села Подгорное», — сообщается на сайте ведомства. Саперы после осмотра снаряда установили, что это был 76-мм снаряд времен Гражданской войны. Старый боеприпас с головным взрывателем сильно заржавел. Во избежание опасности, саперы взорвали снаряд вдали от населенного пункта. Ранее URA.RU сообщало, что жители Кетовского района обнаружили в лесу сотни снарядов. О находке специалистам сообщили грибники.